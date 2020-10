Montrez vos nouvelles bottes, Jennifer Lopez d’une vue incroyable | INSTAGRAM

Jennifer Lopez est reconnue dans le monde entier, principalement pour son travail de chanteuse, même si, ces dernières années, nous l’avons vue réussir, dans une large mesure, en tant qu’actrice et productrice de films, et s’aventurer dans le monde de la mode, avec sa marque l’habillement et ses collaborations, de la même manière avec diverses entreprises prospères au sein du syndicat.

De plus, elle a toujours été vue comme une femme au style impressionnant lorsqu’elle s’habille et combine des vêtements uniques, ce qui en fait sans aucun doute une icône totale du mode.

A cette occasion, Lopez n’était pas en reste, car, en plus de montrer que combiner des pièces textiles, des accessoires et les poser en vain, c’est son truc, elle nous apprend que son travail de collaboratrice au sein de l’industrie est excellent, et c’est à peine le hier, il a partagé une publication d’une série de trois photographies, où les protagonistes de la tenue sont les siens nouvelles bottes, pour cette saison automne-hiver.

Combinant ses incroyables et belles chaussures, avec une salopette noire montante, un haut blanc et un béret aux détails textiles les plus exclusifs, JLo a créé un look totalement iconique, digne des défilés exclusifs dans les rues de New York, le capitale de la mode, aux États-Unis.

Si nous prenons le temps d’apprécier leurs bottes comme s’il s’agissait d’un divertissement, nous constatons que: ce sont des bottes en cuir, avec un talon épais et une petite plateforme, avec un détail exclusif et superbe dans les trous des lacets, étant colorées or, ainsi que des détails de la même couleur, sur la partie supérieure qui soutient la cheville, sans aucun doute, ces bottes sont des pièces super élégantes et peuvent être utilisées en toute occasion en cette saison froide.

Il est à noter que cette paire de bottes est disponible dans le catalogue de DSW Designer Shoe Warehouse, une entreprise en charge de la fabrication de pièces de chaussures irremplaçables, pour toutes les saisons de l’année, en l’occurrence, la collection d’automne, à laquelle JLo a participé. à la fois en tant que modèle de certains modèles de chaussures, ainsi qu’en tant que collaborateur dans leur conception.

Il est important de souligner que, dans les modèles que Jennifer a fabriqués main dans la main avec la société de chaussures, nous pouvons trouver une grande variété de modèles, allant des talons aiguilles, des bottes, des bottines à talons hauts et sans cela, des chaussures de tennis confortables et des chaussures à plateforme, tous et chacune de ces pièces incroyables porte l’empreinte caractéristique de JLo, prouvant une fois de plus que le monde de la mode est sa passion.

La publication faite par le chanteur d’origine latino-américaine, a atteint des millions de téléspectateurs au sein d’Instagram et en même temps a recueilli 1 million, 115 mille likes, et une grande quantité de commentaires où, certains se consacrent à faire l’éloge de l’incroyable et la beauté inégalée de Lopez, et beaucoup d’autres mentionnent à quel point sa tenue est splendide.

En plus de la magnifique tenue que porte Jlo, complétant ses chaussures, on peut voir sur les photos, une vue incroyable sur la ville, on peut parfaitement voir le célèbre “Central Park” de New York, ainsi que sous d’autres angles Depuis le bureau où la séance photo a été prise, vous pouvez voir les bâtiments de la ville emblématique, sans aucun doute un charmant aperçu de la métropole.

A titre d’information complémentaire, l’actrice, chanteuse, chorégraphe, productrice de cinéma, femme d’affaires et danseuse, participera prochainement en tant que protagoniste à une nouvelle comédie romantique et d’action, aux côtés d’Armie Hammer, qui sera son partenaire dans le film “Shotgun Wedding” , et nous ne pourrions pas être plus impatients de le voir.