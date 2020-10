Montrez votre talent, Celia Lora modèle le nouveau maquillage qu’elle porte | INSTAGRAM

La jeune mannequin mexicaine, Celia Lora, lui a montré Talent pour le mannequinat pendant tous ces derniers mois, cependant, cette fois, elle l’a fait pour leur montrer un nouveau maquillage avec lequel elle a l’air fantastique.

C’est vrai, bien que de nombreux utilisateurs ne l’aiment pas, Celia Lora est devenue l’une des femmes mexicaines les plus appréciées et aimées sur Internet, développant un grand talent pour poser devant le appareil photo professionnel et en même temps aider les gens à promouvoir leur entreprise, beaucoup de choses positives se passent autour d’eux, mais beaucoup se retrouvent avec la fausse idée qu’ils se consacrent uniquement à montrer leur peau.

Cette fois, nous parlerons d’une de ses dernières photos sur son Instagram, dans laquelle elle modèle parfaitement l’objectif de la caméra pour nous montrer un peu son nouveau maquillage, qui lui a été donné et avec lequel elle était plus belle que d’habitude.

Cela pourrait aussi vous intéresser: avec James Bond 007, Celia Lora ne porte que sa chemise préférée

Comme nous le savons, Celia Lora a eu de nombreux mois pour s’exercer à poser devant un photographe professionnel à l’intérieur de sa maison, car c’est ce qu’elle faisait pendant la contingence mondiale, mais maintenant elle est un peu plus occupée à produire le contenu de sa chaîne YouTube et à participer à Les programmes de MTV bien que l’un d’eux y ait mis fin, Acapulco Shore étant le plus réussi.

Cependant, il a aussi le bureau d’amour avec Celia Lora qui est également produit par MTV et qui est diffusé le vendredi sur Facebook de Mtvla, il faudra donc être conscient pour voir ce qu’elle nous dit cette fois.

De nombreux utilisateurs trouvent très ennuyeux de voir des publications dans lesquelles Celia se consacre à ravir ses fidèles fans, mais ce sont ces followers qui sont très heureux d’avoir du nouveau contenu de sa part au quotidien, car même si nous l’avons déjà vue Tant dans les films que pour les adultes et dans les photographies avec peu ou presque pas de tissu, cela ne leur importe pas puisqu’ils préfèrent être mis à jour et observer ce qu’elle veut partager avec eux car c’est comme un style de relation dans lequel la fille d’Alex Lora del Tri Il communique avec eux et il leur a prêté attention, car il sait que c’est grâce à eux qu’il est célèbre et qu’il peut se consacrer à ce qu’il aime le plus.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Récemment, Celia a également expliqué pourquoi elle avait fermé la boîte de commentaires Instagram et le faisait pour une raison incroyable, car elle a déclaré que certains de ses fans étaient très fous et les traitaient même de malades, qui lui écrivaient beaucoup de choses désagréables par message privé qu’ils aimeraient faire avec leurs déchets. quelque chose qui a surpris même le mannequin qui sait déjà plus ou moins quel genre de personnes sont celles qui lui envoient des messages.

Pour cette raison, c’est qu’elle contrôle le flux de contenu publié sur son Instagram afin de ne pas en faire un cirque où pratiquement tant de choses pourraient être lues que personne ne voudrait savoir, même si de toute façon elle doit recevoir et endurer un peu le prix doit être si populaire.

Dans ses dernières histoires, on peut voir que la jeune femme apprécie beaucoup les produits qu’ils m’envoient, qu’il s’agisse de t-shirts ou même d’une entreprise qui a décidé de lui envoyer des ingrédients accompagnés d’une recette afin qu’elle puisse cuisiner un plat spécial, qu’elle pourrait faire à la suite du étapes et profiter d’être une alternative pour manger quelque chose de différent dans cette situation qui nous a encore à la maison.