Les Lakers de Los Angeles sont les champions en titre de la NBA et espèrent répéter au cours de la saison 2020-21. Maintenant, l’équipe vient d’ajouter un autre meneur de jeu pour s’associer à LeBron James et aux autres stars. L’ancienne star des Clippers, Montrezl Harrell, qui a passé les trois dernières saisons avec les Clippers, a accepté un accord de deux ans pour rejoindre l’autre organisation basée à Los Angeles. L’agent Rich Paul de Klutch Sports, qui travaille également avec James et Anthony Davis, a confirmé la signature à ESPN.

Lorsque les fans des Clippers ont appris la nouvelle, ils ont réagi de multiples façons. Certains ont proclamé que la signature était “injuste” et que la NBA doit empêcher la tentative de James de construire une autre super-équipe. D’autres ont déclaré que la signature de Harrell n’était pas un problème majeur pour les Clippers. Ils ont proclamé que le sixième homme de l’année en titre est excellent en saison régulière mais qu’il «s’effondre» en séries éliminatoires.

Rob Pelinka pic.twitter.com/mUcIaG4W66 – PJ (@ Pdizzle22) 21 novembre 2020

Anakin: Est-il possible d’apprendre ce pouvoir? Palpatine: Pas d’un Jedi. Montrezl Harrell: Est-il possible d’apprendre à être un champion NBA? Rob Pelinka & KlutchSports: pas d’un clipper! – isaiya (EYE-Say-Uh) Twin to Isaac (@ isaiya2) 21 novembre 2020

Construire une équipe pleine d’étoiles n’est pas une mince affaire; le plafond salarial joue un rôle, tout comme la chimie de l’équipe. Seuls les meilleurs directeurs généraux peuvent créer ces super équipes, et les fans des Lakers pensent que Rob Pelinka est l’un des rares doués. Bien que certains critiques de l’équipe l’ont comparé au mal ultime de l’univers Star Wars.

Ring chaser …. acheté non construit ….. Lakers doux comme des oreillers de toute façon – Travis P. Roscoe (@ sLuR5280) 21 novembre 2020

@MONSTATREZZ essaie d’aller chercher une bague facile, n’oubliez pas qui a repris l’équipe des Clippers et l’a fait sienne. Il reviendra et il va chercher sa bague à LA avant que Bron n’en ait une autre – dreaddheaddrasta (@dreaddheadrasta) 21 novembre 2020

Il existe une tendance commune dans plusieurs sports lorsque des équipes prometteuses perdent en séries éliminatoires. Certains des agents libres les plus talentueux réagissent à la perte en signant immédiatement avec une bien meilleure équipe. Maintenant, les fans des Clippers disent que Harrell essaie de chasser le ring de championnat.

Alors, combien de temps la NBA laissera-t-elle LeBron et Rich Paul payer ses gars sous la table pendant que les Lakers obtiendront des rabais leur permettant de contourner le plafond? La même chose s’est produite l’année dernière avec AD refusant les bonus. AD a vu chaque centime de ce bonus, mais pas à travers le plafond des Lakers. – 🤫 (@ Phila_76ers) 21 novembre 2020

La NBA est une ligue d’ordures parce que vous avez des gars comme Lebron qui passent d’une équipe à l’autre pour recruter et forcer des métiers. Lebron et Rich Paul sont les directeurs généraux des Lakers. Si Jordan avait eu ce type de pouvoir pour choisir des joueurs, il aurait remporté plus de 10 championnats. – Prince Hall (@ PrinceH02655429) 21 novembre 2020

Qui dirige vraiment les Los Angeles Lakers? Est-ce Pelinka, l’actuel directeur général ou l’un des joueurs? Plusieurs critiques ont exprimé l’opinion vendredi que James et son agent, Rich Paul, contrôlent en fait l’équipe. Beaucoup de gens ont proclamé que James avait libre cours pour construire une super équipe partout où il allait.

cette ligue est corrompue. Pas étonnant que les cotes aient baissé. Personne ne veut jouer dans une ligue dominée par Rich Paul et obtenir l’aide illimitée de Lebron. – Michael2324 (@ Michael23243) 21 novembre 2020

Et c’est que les gens en ont assez de la NBA ces jours-ci. James a chargé des équipes dans mia. Les guerriers, maintenant les lakers. Les joueurs inutiles ne veulent pas le gagner – william Ritter (@alldaynole) 21 novembre 2020

Y a-t-il de la corruption dans le jeu, ou est-ce que certaines des plus grandes stars de la ligue veulent juste jouer avec James? Les opinions ont divergé vendredi après que des nouvelles soient apparues sur la nouvelle destination de Harrell. Ceux qui soutiennent les Clippers et d’autres équipes ont proclamé que la NBA permettait aux Lakers.

Lebum a-t-il Adam Silver dans sa poche arrière? Comment tous ces clients de sports klutch signant avec les Lakers sent-ils la collusion corruption la saison dernière, les Lakers avaient 6 clients Klutch dans l’équipe sent la corruption collusion – Craig Field (@mackrebel) 21 novembre 2020

La NBA est plus scénarisée que la WWE. – Policier Internet (@ InternetCop911) 21 novembre 2020

Les commentaires critiques se sont poursuivis vendredi et pendant le week-end après que Harrell a rejoint les Lakers. Ceux qui s’opposent à James et à l’organisation basée en Californie du Sud ont fait plusieurs proclamations sur la «collusion» et la «tricherie». D’autres ont juste comparé la NBA à une autre promotion sportive connue pour ses intrigues.

Rien de mal à mon goût mais je déteste voir des super équipes – LaRocca Flocka Flame (@mlaroccaaa) 21 novembre 2020

Ça doit être sympa de pouvoir choisir votre liste. Les fans de Laker ont le fanhood le plus facile de tous les sports. – ಠ_ಠ (@_JakeHenry) 21 novembre 2020

Il existe plusieurs franchises dans plusieurs sports qui créent de l’enthousiasme parmi les fans et de la colère parmi les critiques. Les Yankees de New York ont ​​traditionnellement occupé ce rôle dans la MLB tandis que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre l’ont fait dans la NFL. Les Lakers sont l’équipe de la NBA que les fans aiment ou méprisent vraiment. Ce fossé n’a fait que s’accroître depuis que James a rejoint la franchise et a commencé à créer sa super équipe.

Je ne sais pas pourquoi les fans de Laker pensent que c’est une bonne décision si vous ne l’avez pas regardé Vs Denver lol il n’a aucune idée de comment défendre un pick and roll, il n’est pas un protecteur de jante les Clippers ne se sont même pas battus pour le garder il y a une raison pour laquelle il signe pour le MLE – King23 (@ KingTrue23TV) 21 novembre 2020

Pas étonnant qu’il ait été “porté disparu” lors des * playoffs du “Covid Championship”! Il était occupé à planifier son avenir! – Shape158Shifter (@ shapeshifter158) 21 novembre 2020

Alors qu’il y avait plusieurs fans de Clippers exprimant leur colère à propos de Harrell quittant la franchise, d’autres avaient une opinion différente. Plusieurs ont proclamé qu’il n’y avait aucune raison pour les Lakers de montrer leur enthousiasme à l’idée qu’il rejoigne l’équipe. Ils ont dit que Harrell ne frustrerait les fans que lorsque les séries éliminatoires commenceraient.

