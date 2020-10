Mookie Betts l’a encore fait. Lors du premier match de la Série mondiale, mardi soir, le voltigeur des Dodgers de Los Angeles a volé une base en cinquième manche. Cela signifie que tout le monde dans le pays reçoit un taco Doritos Locos gratuit chez Taco Bell pour sa promotion «Voler une base, voler un taco». C’est la deuxième fois en trois ans que Betts remporte des tacos gratuits pour l’Amérique. Il y a deux ans, Betts a volé une base dans les World Series 2018 alors qu’il était membre des Red Sox de Boston.

Comment les fans peuvent-ils acquérir le taco? À moins que vous ne téléchargiez et ne vous inscriviez à l’application Taco Bell, le taco gratuit sera disponible dans les établissements Taco Bell participants le 28 octobre. Et lorsqu’on l’interroge sur la base volée, Betts savait que c’était en jeu. “J’avais juste besoin d’être deuxième pour que tout le monde puisse avoir des tacos”, a-t-il déclaré sur SportsCenter après le match. Betts a ensuite volé une autre base dans la même manche pour aider les Dodgers à vaincre les Rays de Tampa Bay 8-3. Il est devenu le premier joueur depuis Babe Ruth en 1921 à marcher et à voler deux buts dans la même manche d’un match des World Series.

“Je veux dire, évidemment, vous savez qu’ils ont deux bons attrapeurs qui peuvent lancer le ballon, mais je pense que c’était un moment et un endroit où je devais essayer d’arriver deuxième ici”, a déclaré Betts à MLB.com. “Ensuite, une fois arrivé deuxième, j’ai dû essayer de me classer troisième, surtout avec [Cory Seager also stealing] pour éviter un double jeu, et permettre à nos gars de gratter au moins sur une course. “

Betts a également frappé un circuit à la sixième manche, devenant le deuxième joueur à domicile et volant deux buts dans un match de la Série mondiale. “C’est un talent de superstar, mais il fait toutes les petites choses correctement. Et vous pouvez vraiment apprendre de cela quand un gars est aussi bon et qu’il veut juste gagner”, a déclaré le voltigeur du centre des Dodgers Cody Bellinger. “Il continue simplement à faire le petit. des choses qui passent inaperçues par beaucoup de gens. “Les Dodgers sont maintenant à trois victoires de remporter leur premier championnat en 32 ans.