Des rapports ont émergé la semaine dernière que Moonpig était sur le point de dévoiler un plan de flottaison, je venais de parler du géant des cartes de voeux en ligne avec ma famille.

Un proche, dans la soixantaine, avait envoyé ce mois-ci une carte personnalisée depuis le site de l’entreprise, et c’était certainement la première fois que je recevais un produit dudit expéditeur via Moonpig. Le détaillant en ligne a maintenant confirmé son plan d’introduction en bourse, et il devrait bénéficier d’avoir des dizaines de nouveaux clients comme dit parent.

Mais certaines grandes entreprises et détaillants indépendants seront préoccupés par la façon dont le numérique a été adopté l’année dernière.

Nous savons tous que les achats en ligne ont considérablement augmenté ces dernières années, mais la crise de Covid-19 a forcé des personnes qui ne l’avaient pas auparavant, ou ne voulaient pas, à commencer enfin à passer des commandes en ligne. Bien sûr, il y avait des quantités infinies de personnes qui achetaient des produits en ligne avant Covid, mais il y en a plus maintenant, y compris ma nan qui est devenue fan d’Amazon en 2020 lorsque les magasins de grande rue ont dû fermer à divers points pour les verrouillages.

Il y a tellement de gens, d’âges différents, qui ont augmenté leurs dépenses en ligne depuis le début de la crise et ont adoré la commodité de tout faire livrer si rapidement, des machines à laver aux vêtements d’intérieur et aux teintures capillaires.

Moonpig dit qu’il a «continué à commercer exceptionnellement bien pendant la pandémie», avec une croissance des revenus de 135% au cours des six mois jusqu’en octobre. Une forte demande proviendra non seulement des clients existants, mais aussi des nouveaux.

D’autres secteurs de la vente au détail ont également connu une croissance exceptionnelle en ligne. AO World, qui vend des réfrigérateurs, des téléviseurs et des ordinateurs portables en ligne, a gagné des dizaines de nouveaux clients depuis le premier verrouillage. Pendant ce temps, le géant de l’entreposage Segro, qui compte Amazon et Ocado comme clients, a connu une forte demande de la part des détaillants à la recherche de plus d’espace logistique pour faire face aux nouveaux acheteurs en ligne gagnés depuis le début de la crise virale.

Les détaillants en ligne font partie des grands gagnants du “ verrouillage ”, qui en ont profité alors que certaines parties de la rue principale devaient temporairement fermer. Mais ils pourraient toujours être gagnants après Covid.

Les gens ont été impressionnés par le succès des livraisons à domicile en 2020. La plupart d’entre nous manquent d’aller dans les magasins physiques, mais quand ils rouvrent, les entreprises peuvent trouver que des clients auparavant fidèles veulent partager le [spending] l’amour entre la grande rue et en ligne. Moonpig devrait passer un bon moment.