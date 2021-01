Noriyuki “Pat” Morita, l’un des piliers des films de Karate Kid, aura un film qui explore sa vie et sa carrière d’acteur. Connu sous le nom de More Than Miyagi: The Pat Morita Story, le documentaire sera réalisé par Kevin Derek, qui produit et réalise des histoires d’arts martiaux depuis plus de 20 ans.

Plus que miyagi abordera la vie du célèbre acteur, qui avant d’enseigner la cire à Daniel LaRusso et à nous tous qui avons grandi dans les années 80, s’est distingué par son travail sur la sitcom Happy Days et la série télévisée MASH Both a contribué à cimenter sa carrière d’acteur et de comédien. .

Le documentaire a contributions d’acteurs de Karate Kid comme Ralph Macchio, William Zabka et Martin Kove, qui partagent actuellement des crédits sur Cobra Kai. Le film se concentre également sur son enfance difficile, où il a souffert de tuberculose vertébrale dès l’âge de 2 ans et a passé environ 10 ans à l’hôpital.

Pat Morita a eu une enfance douloureuse avant de devenir comédien et acteur

Pat Morita a fait carrière en tant que comédien de stand-up et en 1967, il fait ses débuts au cinéma dans le film Millie, une fille moderne. La carrière de l’acteur a pris un tournant dans les années 80 avec son rôle de Kesuke Miyagi dans Karate Kid. Morita a été nominé pour un Oscar du meilleur acteur de soutien en 1985, bien qu’il n’ait pas remporté le prix. En 2005, il est mort d’un problème rénal à l’âge de 73 ans.

Plus que Miyagi: l’histoire de Pat Morita sera présenté le 5 février sur Amazon Prime Video, iTunes, Vudu et d’autres plateformes de streaming. Le documentaire aura également une version DVD et Blu-Ray avec des sous-titres espagnols qui seront vendus à la même date.

Il est à noter que ce Ce sera le premier documentaire centré sur l’acteur américain. En 2015, Kevin Derek a réalisé un autre documentaire connu sous le nom de The Real Miyagi, bien que celui-ci se soit concentré sur la vie de Fumio Demura, professeur d’arts martiaux et cascadeur pour Pat Morita dans les films Karate Kid.

Avant cela, Derek a également réalisé Empty Hand: The Real Karate Kids, un autre documentaire sur la vie de quatre combattants de karaté participant au plus grand tournoi de l’année. Si vous ressentiez une sorte de déjà-vu, vous n’étiez pas le seul, car c’est essentiellement l’intrigue du premier film Karate Kid

