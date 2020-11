En octobre, Morgan Wallen a été démis de ses fonctions d’invité musical sur Saturday Night Live après que des vidéos du chanteur fêtaient sans masque dans divers bars de l’Alabama, et après la controverse, Wallen a déclaré aux fans qu’il allait prendre du temps pour travailler sur lui-même. S’adressant à Bobby Bones dans un épisode de The BobbyCast, Wallen a partagé que ce temps s’élevait à environ deux semaines, au cours desquelles il a éteint son téléphone dans le but de prendre du recul.

«C’était presque une bonne chose pour moi», a-t-il admis. “Cela m’a en quelque sorte forcé à partir, juste pour réfléchir et me regarder et pour me connaître à nouveau et c’était bon pour moi. Alors j’ai mis un peu de temps, presque deux semaines, et j’ai juste éteint mon téléphone et je ne l’ai même pas regardé. [I] conduit sur un tracteur et des choses comme ça et vient de me vider la tête. C’était vraiment très bon pour moi. Je n’aime pas vraiment les circonstances qui ont conduit à cela, mais je suis reconnaissant pour ce qui m’a conduit. “

Le joueur de 27 ans a sorti son premier album, If I Know Me, en 2018, et le sien est depuis sur la voie de la célébrité, ce qu’il a partagé l’a amené à vivre un cycle d’émotions.

“Honnêtement, tout au long de ce processus, il y a eu des moments où je me disais simplement: ‘Je suis un peu solitaire et je ne sais pas si j’aime même ça'”, a-t-il déclaré. «Alors tu sais qu’il y a un autre high et tu te dis, ‘Ww ouais j’adore ça.’ Cela passe en quelque sorte par phases. “

«Il est si facile de baser vos sentiments sur ce que les autres pensent parce que c’est mon travail, c’est comme si je versais mon cœur et mon âme dans ça, je veux vraiment que ces gens aiment ça et putain ils aiment ça, ils m’aiment c’est génial, mais vous commencez à courir après ça, vous commencez à vouloir ce sentiment tout le temps », a poursuivi Wallen. “C’est presque comme une drogue, continuez juste à faire du bien, j’aime quand les gens comme moi, je veux dire qui ne le font pas? J’ai toujours été le genre de gars à faire passer un bon moment autour de moi et je me sens bien. C’est comme si j’aimais ça, je veux que les gens m’aiment, je l’ai toujours fait, c’est un catch-22. “

Le natif du Tennessee a annoncé en juillet qu’il était devenu père avec la naissance de son fils Indie Wilder, et il a dit à Bones qu’être père l’avait amené à réfléchir un peu plus à ses actions.

“Je sais que j’ai de jeunes enfants qui me regardent et tout ce genre de choses aussi, donc je veux être conscient des choses”, dit-il. «Je ne vais pas laisser les gens contrôler ma façon de vivre ma vie mais je veux aussi être conscient et honnête, j’ai un fils maintenant et je ne sais pas si je serais fier de lui montrer ces vidéos. Je dois pensez à certaines choses un peu différemment. “