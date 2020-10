Après des mois de pause et quelques épisodes à la maison, Saturday Night Live est de retour en studio pour la saison 46. La chanteuse country Morgan Wallen devrait être l’invitée musicale du prochain épisode de la série de sketchs comiques, qui sera animée par Bill Burr. Cependant, comme l’a noté Variety, Wallen aurait récemment été vu en train de faire la fête avec des fans sans masque et il a ensuite attiré une tonne d’examen pour ses actions dans le processus.

Wallen a pu être vu traîner avec des fans en Alabama dans de nombreux Tik Toks, ce qu’AL.com a noté. Le chanteur country peut être vu avec un mouchoir autour du cou et, dans l’une des vidéos, s’engager dans un baiser avec quelqu’un qui semble être un fan. La vidéo dans laquelle il pouvait être vu en train d’embrasser un fan aurait été publiée lundi. Cette nouvelle est apparue moins d’une semaine avant que Wallen n’apparaisse sur SNL le 10 octobre. Les représentants de Wallen auraient refusé plusieurs demandes de commentaires mardi. De plus, les représentants de SNL et de NBC ont refusé de commenter les protocoles de sécurité que les hôtes et les invités musicaux doivent suivre lorsqu’ils apparaissent dans la série.

La saison 46 de SNL a été créée samedi avec Chris Rock comme hôte et Megan Thee Stallion comme invité musical. Sur la base de photos publiées sur le compte Instagram officiel de SNL, il semble que les acteurs et l’équipe adhèrent à certains protocoles de sécurité, car Rock pourrait être vu porter un masque pendant les répétitions de la première. Avant le retour de l’émission en studio, le créateur et producteur exécutif de SNL Lorne Michaels a expliqué comment l’émission naviguait dans cette nouvelle normalité au milieu de la pandémie de coronavirus en cours.

“Eh bien, il y a le défi physique de ce que nous pouvons faire dans le cadre des protocoles. Nous avons obtenu le soutien du bureau du gouverneur, ce qui est important car le public en est une grande partie”, a déclaré Michaels à la question de Vulture de décrire comment ils filment le spectacle au milieu de la crise sanitaire. «De plus, le fait de revenir et d’accomplir le spectacle mènera à – je déteste utiliser le mot normalité – mais c’est une chose qui fait partie de notre vie en revenant, sous quelque forme que ce soit. Donc, les problèmes physiques de faire il – le nombre de personnes qui peuvent être dans le studio, le nombre de personnes qui peuvent être dans la salle de contrôle, comment vous séparez le groupe pour qu’il ne soit pas en danger – tout cela fait partie des réunions auxquelles nous avons participé ayant.”