Morgan Wallen n’est pas très satisfait des célébrations de Joe Biden à travers le pays, non pas à cause de quoi que ce soit concernant l’élection et la façon dont elle s’est déroulée, mais à cause de ce qu’il appelle un double standard. Wallen, qui a volé la une des journaux en octobre après avoir été retiré de sa représentation programmée du Saturday Night Live après que des vidéos l’ont filmé en train de faire la fête à Tuscaloosa, en Alabama, a raconté les scènes de milliers de personnes dans les rues.

Dans son histoire Instagram, Wallen, qui a été vu jouer lors des CMT Awards du mois dernier, a sonné ce qui se passait, «l’hypocrisie est réelle». Une partie de sa colère découlant probablement de ce qui s’est passé avec sa performance annulée, l’autre côté, qui est quelque chose dont d’autres musiciens se sont plaints, est que les concerts ont pour la plupart été annulés au milieu de la pandémie de coronavirus. Il a poursuivi: «Si vous n’êtes pas d’accord avec moi, très bien, nous pouvons toujours être amis, mais j’ai une famille, un groupe et un équipage dont il faut s’occuper. Wallen a accueilli son premier enfant au monde au cours de l’été.

L’histoire Instagram de @ MorganWallen en ce moment est trop réelle. pic.twitter.com/jOYQNDyRwL – Natalie Johnson (@nataliejohnsonn) 8 novembre 2020

2020 étant son année la plus réussie à ce jour, Wallen a fait la une de sa tournée Whiskey Glasses Roadshow qui a débuté à Grand Rapids, Michigan le 2 janvier. Comme beaucoup d’autres musiciens, le chanteur de «Chasin ‘You» a vu beaucoup de ses projets cette année venir à un arrêt brutal. «Si nous pouvons faire la fête dans les rues sans« distanciation sociale », nous pouvons réserver des émissions dès maintenant», conclut Wallen.

Il n’était pas le seul à Nashville à être bouleversé par les célébrations de la victoire de Biden qui se sont déroulées de Philadelphie à Los Angeles après l’appel de la course aux 270 voix électorales samedi matin. Chase Rice, qui s’est également retrouvé dans une controverse au début de la pandémie après être devenu voyou et avoir donné un concert, a fait écho au sentiment similaire de Wallen. Il a tweeté samedi soir: «Aussi, heureux de voir des milliers de personnes se rassembler à nouveau, cool, heureux que cela se passe, les concerts peuvent reprendre.» Brain Kelly de Florida Georgia Line était un autre qui a exprimé ses réflexions sur les célébrations, écrivant sur Instagram: «Il est temps de retourner travailler AMÉRIQUE. La réservation s’affiche dès que possible. » Un jour après avoir publié ce message, l’autre moitié du groupe, Tyler Hubbard, a révélé qu’il avait été testé positif au COVID-19, révélant qu’il était asymptomatique et mis en quarantaine dans le bus du groupe.