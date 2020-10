Lire le contenu vidéo

@ ashleighludlam / @ emily.kinsbruner / Tik Tok

Star de la musique country Morgan Wallen – devrait être l’invité musical de cette semaine sur “Saturday Night Live” – ​​était super dangereux ce week-end, et maintenant la question … “SNL” va-t-il lui retirer la fiche?

Le chanteur de “This Bar” était à Tuscaloosa, Alabama pour le match de football contre Texas A&M samedi, et est devenu la star de plusieurs vidéos de TikTok par la suite alors qu’il était très proche et personnel avec les fans en fête.

Les clips le montrent dans un bar – prenant des photos et embrassant des femmes – lors d’une fête à la maison, sur la banquette arrière de la voiture d’un fan et plus encore … et dans tous, il est sans masque et ignorant la distanciation sociale.

Wallen a immédiatement été critiqué en ligne pour son comportement imprudent pendant la pandémie – et le nombre de cas de coronavirus à nouveau en hausse – avec des gens suggérant qu’il “va propager COVID à toutes les filles de Bama”.

Morgan est censé être l’invité musical dans quelques jours à peine lorsque ‘SNL’ tournera le deuxième épisode de sa 46e saison, qui a été créée samedi.

Le manque évident de la star de la country de prendre des précautions de sécurité contre le COVID-19 soulève la question de savoir comment “ SNL ” gardera ses acteurs et son équipe en sécurité dans le studio 8H … et gardera le Bill Burr-hébergé le spectacle de devenir la prochaine cérémonie Rose Garden. La vraie question … Morgan sera-t-il autorisé à se produire en studio?

Nous avons contacté «SNL» … aucun mot pour l’instant.