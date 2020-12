Morgan Wallen a été l’invité musical du dernier épisode de Saturday Night Live, dans lequel Jason Bateman était l’hôte. Comme les fans de l’émission le savent bien, le chanteur country devait initialement être l’invité musical d’un épisode diffusé environ deux mois auparavant, mais il a été retiré de l’émission après avoir été vu se rapprocher des fans et violer par la suite COVID- 19 protocoles de sécurité. Même si la situation était assez désordonnée, Wallen a pu rire de lui-même pendant SNL, car la série présentait une parodie de ses propres erreurs qui ont conduit à son licenciement de la série.

Le croquis en question a eu lieu à l’Université de l’Alabama il y a environ deux mois, ce qui se trouve à peu près à la même date et au même endroit que les violations de Wallen liées au COVID-19. Dans le croquis, on peut voir Wallen entrer dans un bar d’université en criant: “Sans conséquence!” L’une des femmes du bar, interprétée par Chloe Fineman, s’approche alors de lui pour lui demander un baiser, une action qu’elle veut filmer. Wallen répond en disant qu’il est d’accord avec elle pour les filmer tant qu’elle ne le publie pas sur les réseaux sociaux. À son tour, elle dit qu’elle ne le publiera que sur TikTok (vous vous souviendrez peut-être que Wallen a été retiré de SNL après avoir été vu se rapprocher et même s’embrasser avec des fans, dont des vidéos ont été publiées sur les réseaux sociaux). Bateman est alors entré en scène en tant que “futur Morgan Wallen” afin de l’empêcher de faire la fête.

Wallen ne croit pas entièrement aux avertissements de son futur moi, car il dit que “Lorne ne ferait jamais ça [remove him from the show.]”Mais, Bateman a répondu que la situation serait hors des mains du producteur de SNL si Wallen était vu en train de violer les directives de sécurité du COVID-19. Le chanteur country a dit:” Je ne veux pas gâcher une opportunité comme celle-là. Ou laissez tomber mes fans. Je suppose que je devrais quitter cette fête alors. “Cependant, le futur Wallen a d’autres idées. En d’autres termes, il pense que les deux devraient rester un peu plus longtemps pour faire la fête juste pour comprendre pourquoi c’est si mal de faire.

Après l’apparition d’une autre future version de Wallen (sous la forme de Bowen Yang), Pete Davidson, incarnant l’un des fans fumés du chanteur, explique enfin ce qui se passe. Il dit à Wallen que tout se passera bien à la fin, car il acceptera la responsabilité de ses actes et il pourra jouer sur SNL à une date ultérieure. Davidson note spécifiquement qu’il sera en mesure de jouer dans la série comme: “Il n’y a pas beaucoup de gens prêts à voler à New York en ce moment.” Le sketch se termine avec Wallen interprétant une nouvelle chanson, «Focus on the Future», dans laquelle il remercie SNL de lui avoir donné une autre chance.