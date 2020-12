Morgan Wallen a été aperçu en train de quitter sa chambre d’hôtel à New York vendredi, malgré sa promesse de prendre le COVID-19 au sérieux au milieu de sa deuxième chance à SNL. Wallen devait se produire en tant qu’invité musical de Saturday Night Live en octobre, mais a été abandonné lorsque les médias sociaux l’ont montré risquant d’être exposé au coronavirus. Maintenant, avec sa deuxième chance au concert, tous les yeux sont rivés sur Wallen.

Les journalistes de TMZ ont repéré Wallen quittant son hôtel à New York vendredi, quelques heures avant sa représentation. Le photographe a demandé à Wallen comment il était en sécurité avant le concert, et il a dit qu’il “ne quitterait pas ce foutu hôtel”. De toute évidence, Wallen se contredisait à ce moment-là, bien qu’il portait un visage couvrant et gardait ses distances avec les autres piétons. Lorsqu’on lui a demandé si le casting le traitait bien, il a répondu: “Oh oui, ils sont bons pour moi.”

Wallen était censé faire ses débuts dans la SNL en octobre, mais à l’époque, il a été pris sur diverses vidéos d’un concert en Alabama et a été ignoré toutes les mesures de sécurité contre les coronavirus. Il a été vu en train de partager des boissons, de se tenir dans des foules bondées à l’intérieur et même d’embrasser des gens quelques jours à peine avant d’être censé être sur SNL. La ville de New York ayant été ravagée par le coronavirus dès le début, les producteurs ne pouvaient pas risquer de laisser Wallen entrer dans le bâtiment.

Cette fois-ci, Wallen est apparemment collé à son hôtel et au studio pour les répétitions. Le caméraman de TMZ l’a filmé grimper dans une voiture avec d’autres personnes et partir, espérons-le, au 30 Rockefeller Center et nulle part ailleurs.

Wallen se joint à l’animateur de cette semaine, Jason Bateman, pour une émission que de nombreux fans attendaient avec impatience. L’émission humoristique a fait un marathon complet de nouveaux épisodes chaque semaine à l’approche de l’élection présidentielle de 2020, et maintenant ils sont de retour de leur pause bien méritée. Les fans s’attendent à ce que l’émission commente les théories du complot du président Donald Trump sur les élections et les autres retombées qui se sont produites depuis.

Cependant, en ce qui concerne la pandémie de coronavirus, de nombreux fans sont divisés sur la façon dont SNL la gère. Alors que le spectacle prend soin d’encourager le port de masque et d’autres formes de protection, le fait qu’il soit encore en production en frotte beaucoup dans le mauvais sens. Certains préféreraient que la série prenne une saison s’ils veulent vraiment donner le bon exemple. SNL est diffusé à 23 h 30 HE sur NBC.