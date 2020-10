Morgan Wallen est revenue sur scène lors des CMT Awards 2020 à Nashville mercredi soir. Le joueur de 27 ans s’est retrouvé dans une certaine controverse après avoir été retiré de sa performance programmée le Saturday Night Live le 10 octobre. Des vidéos ont fait surface de lui faisant la fête autour de l’Université de l’Alabama sans masque. Le moment qui n’a jamais été aurait marqué ses débuts dans le programme et aurait probablement donné un coup de fouet à un CV à croissance rapide qui comprend son dernier sommet de classement, «7 Summers». SNL a fini par remplacer Wallen par Jack White.

Près de deux semaines plus tard, Wallen a réussi à surmonter cette erreur avec son retour sur scène aux CMT. Wallen a puisé dans sa chanson à succès “Chasin ‘You” pour conquérir le public. Il a joué sur une scène circulaire à l’extérieur entourée de lumières et de bouteilles de vin suspendues à des lumières blanches. Un fan en particulier a été ravi de le voir chanter: “Notre garçon de la ville @MorganWallen est en train de le tuer! Sneedville est fier de vous, tout comme le reste d’entre nous ici en [Tennessee]”Tout cela vient en prévision du fait que Wallen lui remporte potentiellement l’un des plus grands prix de la soirée, à savoir la vidéo masculine de l’année pour” Chasin ‘You “.

. @ MorganWallen nous bénit avec cette performance “Chasin ‘You” 💫 #CMTMusicAwards pic.twitter.com/AKyS1OzSKj – CMT (@CMT) 22 octobre 2020

Wallen a été le premier à révéler que SNL l’avait exclu de la série avant sa performance. Il a dit à ses fans qu’il se préparait pour sa première fois sur la scène de l’émission emblématique lorsqu’il a reçu un appel de l’émission qu’il ne jouerait plus en raison de la rupture des protocoles COVID-19. «Je ne suis pas positif pour COVID, mais mes actions du week-end dernier ont été assez myopes.» Il n’a montré aucun dédain pour le réseau, admettant qu’il avait mis l’émission «en péril» avec sa décision. Il a présenté des excuses à toutes les personnes impliquées, y compris à ses fans qu’il a dit avoir laissés tomber.

La performance de @ MorganWallen m’a apporté tellement de bonheur, avec tout ce qu’il a vécu. Je n’aurais pas pu être plus heureux de le voir jouer, faire ce qu’il aime vraiment et rendre ses fans heureux. Continue de te faire Morgan, tu es un diamant, souviens-toi que nous avons tous des avantages! – April Sloan (@aprrrilllll) 22 octobre 2020

Cela s’est avéré être l’une des seules marques noires sur une année autrement record pour Wallen. Il a remporté le meilleur nouvel artiste country aux iHeartRadio Music Awards plus tôt dans l’année et a été nominé pour le même prix aux Academy of Music Awards et aux prochains Country Music Association Awards. Il a également remporté les nominations pour Top Country Album et Top Country Song (Whisky Glasses) aux Billboard Music Awards.