Environ deux mois après avoir été retiré de Saturday Night Live pour avoir enfreint les protocoles de sécurité COVID-19 quelques jours avant sa performance, le chanteur country Morgan Wallen a eu la chance de se racheter sur le dernier épisode de la série NBC. Il avait déjà été annoncé que Wallen jouerait le rôle d’invité musical dans l’épisode du 5 décembre, avec Jason Bateman comme hôte. Alors, comment les téléspectateurs ont-ils réagi au tour du chanteur de “More Than My Hometown” sur la scène SNL?

Wallen était à l’origine censé être l’invité musical de l’épisode du 10 octobre de SNL. Après avoir été vu se rapprocher des fans, la performance du chanteur country a été annulée par prudence au milieu de la pandémie COVID-19. Il a ensuite été remplacé dans l’émission par Jack White. Suite à cette nouvelle, Wallen s’est tourné vers les réseaux sociaux pour accepter la responsabilité des actions qui l’ont conduit à être destitué de SNL. Il a déclaré à l’époque, tout en notant qu’il n’avait pas été testé positif au COVID-19, “Je me préparais pour SNL ce samedi lorsque j’ai reçu un appel de l’émission m’informant que je ne pourrai plus jouer. Et c’est à cause des protocoles COVID, ce que je comprends. [But] mes actions du week-end dernier étaient assez à courte vue et elles ont évidemment affecté mes objectifs à long terme et mes rêves. Je respecte la décision de l’émission parce que je sais que je les mets en danger, et j’en assume la responsabilité. “

Wallen a eu une seconde chance sur l’épisode le plus récent de SNL, interprétant deux de ses chansons à succès au cours de la nuit. Mais comment les téléspectateurs ont-ils réagi au tour du chanteur de country dans la série de sketchs comiques?

Manning Up

Je suis très fier de @MorganWallen pour s’être débrouillé, prendre ses responsabilités, puis se moquer de lui-même ce soir sur @nbcsnl. J’ai hâte d’entendre quelles chansons il fera ce soir! – Rebecca (@ BeckyStewart13) 6 décembre 2020

Je ne savais rien de @MorganWallen au-delà de la façon dont il a foiré sa première apparition sur @nbcsnl. Mais ce sketch d’autodérision était le plus grand. – Darren Sweeney (@dwsweeney) 6 décembre 2020

Décevant

snl transition de “rester en sécurité. de snl.” à un cul entier déroutant morgan wallen faire la fête esquisse est mon histoire d’origine de méchant – dex (@ HB0BARRY) 6 décembre 2020

Suis-je le seul à être un peu déçu que SNL ait donné une seconde chance à Morgan Wallen? Le punir avec un sketch qui l’oblige à rire de lui-même ne compense en rien le danger qu’il met les gens dans #SNL – Olivia (@expecthexpectd) 6 décembre 2020

SNL renflouant Morgan Wallen était vraiment décevant – Kevin Turner (@ktfuntweets) 6 décembre 2020

