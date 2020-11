T

L’exposition acclamée de son année sur Gaugin et les impressionnistes à la Royal Academy, qui présentait les peintures de l’homme d’affaires danois décédé depuis longtemps, Wilhelm Hansen, a rappelé le rôle que les amateurs d’art visionnaires du passé ont joué dans l’assemblage de collections de ce qui est devenu des chefs-d’œuvre les plus appréciés au monde.

Vient maintenant un autre avec un nouveau livre sur la vie d’Ivan Morozov, un propriétaire d’une usine textile russe qui a acheté des centaines de peintures dans une frénésie remarquable d’un peu plus d’une décennie, y compris de multiples œuvres de Cézanne, Matisse, Renoir, Monet, Gaugin et Sisley , ainsi que des peintures de Van Gogh, Degas, Pissarro, Bonnard et Picasso entre autres.

La manière dont il y parvient est au cœur d’un récit habilement raconté par l’historienne de l’art Natalya Semenova, qui commence par l’histoire de la façon dont les ancêtres de Morozov sont passés d’un milieu paysan pour devenir propriétaires d’une vaste usine textile à Moscou.

C’est de cela que Morozov a finalement tiré la richesse pour financer ses achats d’art, mais avant d’y parvenir, le récit de l’auteur prend en compte d’autres membres éminents de sa famille, notamment son frère aîné Mikhail, un autre grand collectionneur d’art, et sa mère Varvara Khludova. Les deux sont des chiffres convaincants. Mikhail est dépeint comme un millionnaire extravagant et un «diamant brut russe poli par la civilisation», décédé à l’âge de 33 ans des effets de sa grande vie.

Varvara, quant à elle, est décrite comme profitant d’une vie avec «tous les éléments de l’intrigue d’une pièce» alors qu’elle est passée de la beauté de la jeune société à la philanthrope libérale à la «personnalité despotique» qui a utilisé son argent pour promouvoir l’éducation publique tout en accueillant des salons intellectuels et tenter de s’améliorer constamment.

De telles représentations donnent une sensation romanesque au livre et il y a beaucoup de fioritures linguistiques pour divertir le lecteur, mais il y a toujours le sentiment d’attendre un peu trop longtemps le plat principal avant que Semenova n’arrive à Morozov et à sa collection.

C’est le point culminant inévitable de son livre et il y a un plaisir par procuration à apprendre comment, à partir de 1903, lorsque Morozov a fait son premier voyage à Paris, il a commencé à assembler sa collection à travers des visites d’expositions et des négociations avec des marchands. Ses achats comprenaient 15 Cézannes en sept ans de la galerie d’Ambroise Vollard, qui, avec trois autres œuvres du Français, ont ensuite été accrochées dans une «Chambre Cézanne» de son hôtel particulier à Moscou où sa collection était exposée.

Semenova dit que la méthode de calcul de Morozov pour collectionner consistait à laisser des espaces sur son mur qu’il avait l’intention de remplir de peintures spécifiques qu’il n’avait pas encore acquises et qu’il cherchait à posséder des peintures qui pourraient montrer chaque étape de la carrière d’un artiste préféré. C’est excitant d’imaginer le privilège de profiter d’une telle opportunité.

Le livre de Semenova présente néanmoins deux inconvénients, tous deux indépendants de sa volonté. La première est que Morozov était un homme privé qui a laissé peu de choses au-delà de ses papiers commerciaux, de sorte que pratiquement tout ce que l’on sait de lui ne vient pas de ses propres mots.

Le résultat est que bien qu’il existe des enregistrements détaillés de ses achats qui montrent ce qu’il achetait, quand et à qui, il manque un témoignage à la première personne qui explique pourquoi il était enthousiasmé par des peintures particulières.

Une autre difficulté est que le collectionneur russe contemporain et compatriote de Morozov, Sergueï Chtchoukine, objet d’une biographie antérieure de l’auteur, semble un personnage plus convaincant.

Semenova dit, par exemple, que la collection de Chtchoukine, qui comprenait beaucoup des mêmes artistes, était révolutionnaire, alors que celle de Morozov était évolutionnaire et que Chtchoukine est tombé amoureux de peintres particuliers, dont il poursuivait le travail avec une passion qui était en contradiction avec le plus patient, approche réfléchie suivie par Morozov.

Ce sont des mises en garde mineures, cependant, et il y a une autre tournure à l’histoire à la fin car la révolution russe de 1917 conduit Morozov à être privé de sa collection et contraint de devenir son «conservateur adjoint» alors que son manoir est transformé en musée d’État .

Ejection de son domicile et évasion en exil suit avant que Morozov ne meure un homme dégonflé alors qu’il passait ses vacances dans la ville thermale allemande de Carlsbad en 1921. Il y avait un résultat plus heureux pour ses peintures, bien qu’elles survivent aux menaces posées par l’hostilité idéologique communiste et la guerre pour devenir l’une des pierres angulaires de la collection actuelle d’art moderne de la Russie. C’est quelque chose que tous les amateurs d’art devraient être reconnaissants et Semonava a également rendu un service précieux en nous racontant cette histoire divertissante sur la façon dont Morozov les a réunis pour la première fois.

Morozov: L’histoire d’une famille et d’une collection perdue par Natalya Semenova; traduit par Arch Tait (Yale, £ 25)