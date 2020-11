Revoir en un coup d’œil

je

Dans ce cri furieux et drôle d’une pièce, un Londonien noir explore le racisme encodé à la fois dans les institutions britanniques et dans ses relations avec sa meilleure amie et sa meilleure amie blanche. C’est un travail solo urgent et opportun, interprété avec une énergie de pétard et un mélange de charme et de rage par Michael Balogun.

Cette pièce est une sorte de suite de leur original Death of England, mis en scène ici en février, qui a vu Rafe Spall, le compagnon de Delroy Michael, saccager à travers le chagrin et les questions d’identité culturelle après la mort de son père raciste. Deux ans plus tard, Delroy est sur le point d’avoir un bébé avec la sœur de Michael, Carly, lorsqu’il est arrêté à tort, inculpé et reconnu coupable d’agression.

La configuration est brutale mais le caractère complexe. Huissier de justice avec une ligne dure sur ceux qui ne peuvent pas payer leurs factures, Delroy a voté pour le Brexit – bien que ses raisons soient inhabituelles – et «pour Boris, deux fois». Sa mère suceuse de dents, une soignante du NHS, dénonce les filles blanches.

(

Michael Balogun dans Death of England: Delroy

/ Photographie Normski)

Le script prend en compte le scandale Windrush, le verrouillage et le mouvement Black Lives Matter. Derrière tout cela se trouve la profonde lassitude de Delroy à l’idée sans fin qu’il n’est pas «vraiment» anglais.

Balogun parle mi-cockney, mi-patois et fait une impression occasionnelle et étrange de Spall, alors qu’il jaillit autour d’un ensemble en forme de croix de Saint-Georges, porté par des fioritures visuelles et audio. Il se montre tour à tour confiant et accusateur avec le public éloigné qui l’entoure de tous côtés.

Une bonne nuit, mais triste. La réouverture prévue de nombreux théâtres londoniens ce mois-ci a été annulée. Cette nuit arrachée au National dans la gueule même du verrouillage nous rappelle ce que nous avons manqué. Le théâtre reviendra, éventuellement. J’espère que Delroy aussi.

en relation