Le jury a regardé des images de vidéosurveillance du moment où un homme accusé d’avoir violé et assassiné un étudiant universitaire «l’intercepte» dans la rue après l’avoir «identifiée comme une cible».

Libby Squire, 21 ans, a disparu près de son domicile à Hull en février 2019, déclenchant une perquisition impliquant des centaines de policiers et de membres du public.

Son corps a été retrouvé par un canot de sauvetage environ sept semaines plus tard en mars après avoir été repéré dans l’estuaire de la Humber par le patron d’un bateau de pêche.

Pawel Relowicz, 26 ans, a été arrêté et accusé de meurtre en août 2019.

La Cour de la Couronne de Sheffield a appris mercredi que M. Relowicz avait été capturé sur CCTV alors qu’il «traque efficacement» Mme Squire avant de «fléchir» sur la route jusqu’à l’endroit où elle se trouvait.

Quelques minutes plus tard, Relowicz s’est éloigné de Haworth Street à Hull avec Mme Squire dans sa voiture, a appris le tribunal.

Richard Wright QC, poursuivant, avait précédemment déclaré au jury de cinq hommes et sept femmes que l’accusé, un boucher polonais, avait emmené Mme Squire sur un terrain de jeu éloigné, où il l’avait violée et assassinée avant de mettre son corps dans la rivière Hull.

Il a déclaré que Mme Squire, qui était ivre et s’était vu refuser l’entrée dans une boîte de nuit, était «extrêmement vulnérable» et «probablement hypothermique» car elle n’était pas habillée pour le froid glacial.

Des policiers fouillent une propriété de la rue Raglan à Hull en lien avec la disparition de Libby Squire, une étudiante de 21 ans

Elle s’était éloignée de sa maison sur Wellesley Avenue après avoir été déposée par un taxi, et un certain nombre de personnes, dont certaines l’ont vue tomber et allongée par terre dans la neige, ont tenté de l’aider, a appris le tribunal.

M. Wright a déclaré au jury que Relowicz, père de deux enfants, avait passé la soirée du 31 janvier 2019 à «patrouiller dans les rues» du quartier étudiant de Hull, «à la recherche d’une occasion de se présenter à lui».

Le procureur a déclaré que Mme Squire s’était égarée «par inadvertance» sur son chemin après avoir garé sa Vauxhall Astra argentée à Haworth Street.

Décrivant des images de vidéosurveillance prises entre 23 h 57 le 31 janvier et 12 h 08 le 1er février, M. Wright a déclaré que cela montrait Relowicz quittant son véhicule, passant devant Mme Squire et traversant Beverley Road.

Il a déclaré: «Nous vous inviterons à conclure qu’il avait en fait vu Libby et l’état manifestement ivre et en détresse dans lequel elle se trouvait. Il l’avait identifiée comme une cible et sa traversée de la route était un appareil, une fiction pour le faire paraître. comme s’il ne l’avait pas vue et qu’il passait juste à côté.

L’avocat a déclaré au tribunal que les images montrent que Relowicz «traque efficacement» Mlle Squire, «suivant» ses progrès avant qu’il «traverse la route et l’intercepte».

Les jurés ont regardé des images montrant l’accusé retournant à sa voiture pendant trois minutes mais retournant chez Mme Squire après qu’un autre véhicule ait quitté la route.

M. Wright a déclaré qu’après quelques «va-et-vient» entre les deux, l’étudiante en philosophie est entrée dans sa voiture et sa montre en or a été retrouvée plus tard avec un fermoir endommagé dans la rue près de l’endroit où le véhicule avait été garé.

Il a ajouté: «Que Libby ait été forcée physiquement à monter dans le véhicule, un acte qui, selon nous, n’aurait pas été difficile compte tenu de son état à ce moment-là, ou si elle a été persuadée d’y entrer, sur la promesse d’une aide apportée à elle, ne sera peut-être jamais claire à partir des images de vidéosurveillance uniquement.

Libby Squire

Le père de Mme Squire, Russ, a quitté la galerie publique pendant que les clips étaient diffusés, tandis que sa mère, Lisa, tenait un mouchoir sur son visage pendant qu’elle regardait.

Relowicz, de Raglan Street, à Hull, s’est assis sur le quai avec trois agents de la prison pendant que les images étaient diffusées dans la salle d’audience silencieuse.

Le tribunal a appris plus tard que Relowicz s’était rendu sur les terrains de jeu d’Oak Road, où lui et Mme Squire étaient sortis de la voiture, avant de revenir seul environ sept minutes et demie plus tard.

M. Wright a déclaré qu’un résident appelé Sam Alford, qui vivait dans une maison au bord du terrain de jeu, a déclaré avoir entendu une série de cris féminins avant de voir un homme s’enfuir.

M. Wright a déclaré: «C’étaient des cris lointains mais des cris forts. M. Alford les a rappelés comme des cris frénétiques, urgents et profonds.

«Il y avait des écarts entre eux et il y en avait plusieurs.

Il a ajouté: «Nous vous inviterons à conclure que les cris étaient ceux de Libby et que l’homme alors vu revenir en courant après que les cris se soient arrêtés était l’accusé.

M. Wright a déclaré que Relowicz était rentré chez lui mais était retourné sur les terrains de jeu environ deux heures plus tard.

Le procureur a déclaré qu’il avait ensuite continué à «naviguer dans les rues de la zone étudiante dans sa voiture» et avait été capturé sur des images de vidéosurveillance semblant se masturber dans la rue.

Un préservatif usagé correspondant à l’ADN du prévenu a ensuite été retrouvé sur le trottoir où il était garé, a appris le tribunal.

Relowicz nie avoir violé et assassiné Mme Squire, originaire de High Wycombe dans le Buckinghamshire.

Reportage supplémentaire de PA Media.