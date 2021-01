L’homme d’affaires, devenu célèbre en tant que propriétaire de la discothèque Sugar Hut dans l’émission de télé-réalité, a été retrouvé mort jeudi à son domicile de Bulphan, dans l’Essex.

Il est apparu pour la première fois dans The Only Way Is Essex (TOWIE) en 2011 lors de la deuxième série de l’émission – et son fils Kirk, 32 ans, faisait partie de la distribution originale.

Collins, James Argent, Lauren Goodger et Mario Falcone faisaient partie des stars actuelles et anciennes de l’émission de télé-réalité qui ont rendu hommage à la «légende de l’Essex».

Collins, 39 ans, a partagé une photo d’eux ensemble sur Instagram avec un hommage touchant à Norcross.

Elle a écrit: «TOUJOURS UN GENTLEMAN. absolument choqué et attristé par la nouvelle. mes pensées et mes prières vont à la famille et aux amis de Kirk de façon absolument tragique.

«Les souvenirs des débuts de la cabane à sucre et des merveilleuses soirées de tournage que vous organisez ne seront jamais oubliés. vous ne savez jamais ce que quelqu’un traverse, vous étiez l’un des gentils.

Le couple est brièvement sorti pendant leur séjour dans l’émission.

Argent, 33 ans, a déclaré sur Twitter: «Un vrai gentleman et un homme très gentil! RIP Mick. Beaucoup de souvenirs incroyables, si triste! Mes pensées vont à sa famille.”

Goodger, 34 ans, un membre original de la distribution sur TOWIE, a partagé une série d’émojis déchirants en réponse à la nouvelle.

Falcone, 32 ans, a écrit sur Twitter: «RIP mon ami. Vous étiez les parfaits messieurs et je suis reconnaissant d’avoir eu le privilège de vous avoir dans ma vie.

Dans un tweet, le promoteur de boxe Eddie Hearn, 41 ans, a décrit Norcross comme «un gentleman».

Le chef de la télévision James Martin, 48 ans, a déclaré: «Je viens d’entendre la terrible nouvelle de Michael Norcross.

«Un vrai gentleman, que j’ai eu le plaisir de rencontrer et de passer des soirées avec les années… tellement triste et mes pensées et mes prières vont à ses amis et à sa famille.

Loose Women’s Denise Welch, la présentatrice Denise Van Outen et le producteur de films Jonathan Sothcott se sont également souvenus de lui dans des messages publiés en ligne.

Le club Sugar Hut de Norcross a confirmé la nouvelle sur son compte Twitter officiel. Il a déclaré dans un communiqué: «Si triste d’apprendre aujourd’hui le décès de M. Sugarhut [Norcross].

«Un gars très talentueux, sympathique et amusant, qui a fait une énorme marque sur Brentwood.

“Une véritable légende de l’Essex qui nous manquera beaucoup, nos condoléances à sa famille et à ses amis en cette triste période.”

La police d’Essex a déclaré dans un communiqué: «Nous avons été appelés à une adresse à Brentwood Road, Bulphan peu avant 15h15 le jeudi 21 janvier. Malheureusement, un homme à l’intérieur a été déclaré mort.

en relation

«Sa mort n’est pas considérée comme suspecte et un dossier sera préparé pour le coroner.»

Norcross a été présenté à TOWIE en tant que propriétaire de la discothèque Sugar Hut, le site de nombreuses disputes célèbres du programme entre les membres de la distribution.

Il a quitté le spectacle en 2013 en disant que la place de choix du lieu dans le spectacle avait endommagé sa marque.