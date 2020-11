M

oss Bros a lancé une proposition d’arrangement volontaire de l’entreprise après que les verrouillages et les restrictions sur les grands rassemblements aient eu un impact «sauvage» sur le détaillant de vêtements pour hommes.

La chaîne, qui a été fondée en 1851 et est connue pour ses poursuites, poursuit la CVA pour restructurer sa base de coûts fixes. Le modèle est une manière de rechercher des réductions de loyer, des modifications de baux ou des fermetures.

Moss Bross envisage de fermer jusqu’à 24 sites et de déplacer un certain nombre de succursales vers un modèle de location basé sur le chiffre d’affaires.

Moss Bros, qui est dirigée par Brian Bick et possède 128 magasins, a dû fermer des magasins pour les fermetures de Covid-19 cette année.

L’entreprise, qui emploie environ 800 personnes, a déclaré qu’elle se trouvait dans un «sous-secteur particulièrement difficile» du marché de détail. La demande de tenues de soirée a été affectée en raison de l’annulation d’événements tels que les mariages et les bals d’école.

en relation

Bick a déclaré qu’avant l’épidémie de coronavirus, le groupe se négociait fortement par rapport à l’année dernière.

Il a déclaré: «Avec l’introduction de nouvelles mesures de verrouillage, et les perspectives de négociation restant déprimées, le groupe n’a plus d’autre alternative que d’essayer de limiter nos coûts fixes et nous avons donc pris la décision difficile mais essentielle d’entreprendre une CVA en afin de protéger l’avenir de notre entreprise et de nos employés. »

Will Wright, associé chez KPMG et co-candidat de la CVA, a déclaré: «Les restrictions sur les grands rassemblements ont eu un impact sauvage sur Moss Bros, et sans prendre d’autres mesures, la situation à laquelle l’entreprise est confrontée est dangereuse. Les propositions CVA présentées aujourd’hui visent à trouver un compromis équitable pour les créanciers, tout en fournissant à l’entreprise la bouée de sauvetage dont elle a besoin pour sortir de la crise. »

Les principaux objectifs de la CVA sont les suivants pour 142 baux répartis sur différents immeubles, dont la plupart sont des magasins:

-Pour conserver la majorité des sites aux conditions actuelles, la grande majorité ayant un élément basé sur le chiffre d’affaires (81 baux)

-Déplacer plusieurs sites vers une location basée sur le chiffre d’affaires (35 baux)

-Pour sortir d’un petit nombre de sites pouvant aller jusqu’à 24 baux, mais dépend des négociations avec le propriétaire.

Les créanciers, y compris les propriétaires, devraient voter sur les propositions le mois prochain.