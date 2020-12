Préparez cette délicieuse mousse de thon au goût fumé du chipotle et servez avec des craquelins. Une collation idéale pour toute réunion.

Pour préparer la mousse de thon chipotle, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

2 enveloppes de gélatine

1 tasse d’eau bouillante

2 boîtes de thon égoutté

90 grammes de fromage à la crème (3 oz)

2 piments chipotle en adobo

½ tasse de mayonnaise

¼ d’oignon

1 pincée de poudre de bouillon de poulet

1 paquet de craquelins

préparation

Dans un bol moyen, ajoutez de l’eau très chaude et dissolvez la gélatine jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de grumeaux. Réserver 10 minutes pour gonfler et ajouter le thon, le fromage à la crème, le piment chipotle, la mayonnaise, l’oignon et le bouillon de poulet dans le mixeur. Mélangez jusqu’à obtenir un mélange homogène. Ajouter le mélange de gélatine et mélanger à nouveau pendant 1 minute, graisser légèrement le moule et verser le mélange. Réfrigérer au moins 4 heures pour prendre, démouler sur une assiette et servir avec des craquelins.

