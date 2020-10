Après une série croissante de cascades virales, le collectif Internet MSCHF se lance dans la publicité. Lundi, le collectif a posté une série de jingles sur TikTok visant à faire écho à la principale source de financement des réseaux sociaux. Certains jingles évoquent le concept général, tandis que d’autres reprennent des marques spécifiques que le groupe a décidé de cibler: Amazon, Comcast, Facebook, Fashion Nova, la NFL, Palantir, Purdue et même TikTok lui-même.

«Nous avions notre équipe [do some] creusant dessus, et en a trouvé neuf qui contenaient une forme de saleté que nous n’aimions pas et que nous voulions mettre en lumière davantage », explique Daniel Green, stratège créatif de MSCHF, à The Verge. «Attaquez TikTok pour la suppression de contenu. Attaquez Fashion Nova pour avoir volé des dessins et utilisé des ateliers de misère. Attaquez la NFL pour avoir méconnu la sécurité des joueurs. Attaquez Purdue Pharma pour avoir profité de la crise des opioïdes. »

MSCHF s’est fait un nom grâce à un certain nombre de gouttes et de cascades virales, notamment en s’associant avec le créateur YouTube MrBeast pour distribuer 25000 $ pour participer à un jeu d’une journée. Pour cette cascade, MSCHF prévoit de donner 50 000 $ au total aux créateurs qui utilisent les jingles et atteignent un certain seuil de vues. Chaque marque a un paiement différent et un nombre de vues requis différent, donc les personnes qui atteignent 5000 vues pour avoir attaqué TikTok recevront 50 $, tandis que les personnes qui amassent 50000 vues en attaquant Amazon recevront 100 $.

«L’idée était un peu double», dit Green. «La première pensée a été:« Quelles seraient les publicités que les marques ne publieraient jamais parce qu’elles ne se dénigreraient jamais? La seconde était: «Comment laissez-vous quelqu’un devenir un« influenceur »? mais bien sûr, MSCHF doit le faire de manière créative, presque destructrice. »

Au moment d’écrire ces lignes, quelques-unes des pistes avaient plus de 10 000 vues (avec une chanson à plus de 33 000 vues) tandis que d’autres en avaient accumulé un peu plus de 5 000. Le but est qu’au moins une des chansons de l’une des sociétés devienne virale. Vous trouverez tous les détails de la chute sur le site Web du club de publicité anti-publicité de MSCHF.