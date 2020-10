MSI a admis que sa filiale Starlit Partner a eu accès aux nouvelles cartes graphiques GeForce RTX 30 de MSI par «erreur», après avoir été trouvé en train de les vendre à d’énormes marges sur eBay. Après l’émergence de liens entre les deux sociétés, les utilisateurs de Reddit ont accusé MSI de profiter des ruptures de stock pour «scalper» les clients avec des prix gonflés via une filiale. MSI dit que toute personne ayant acheté des cartes graphiques sur leur PDSF auprès de Starlit se verra offrir le choix d’un remboursement complet ou partiel.

Dans une déclaration publiée sur Twitter, MSI a confirmé que Starlit Partner est une «filiale de vente individuelle» de la société, et a déclaré qu’elle vend généralement «les stocks excédentaires et les articles remis à neuf» de MSI. MSI dit que Starlit ne recevrait normalement pas de nouveaux produits comme les cartes graphiques GeForce RTX 30, mais «une erreur leur a permis d’accéder à l’inventaire qu’ils n’étaient pas autorisés à gérer.»

En réponse, MSI a déclaré que Starlit contacterait toute personne ayant acheté une carte graphique à un prix gonflé pour leur offrir le choix d’un remboursement complet ou d’un remboursement partiel de tout montant payé sur le PDSF de la carte. «À l’avenir, MSI appliquera une politique plus stricte pour éviter que de telles situations ne se reproduisent», déclare la société.

Bien que la liste ait depuis été supprimée, Starlit Partner semble avoir vendu une carte graphique MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio pour 1359 $, soit près de 600 $ au-dessus de son prix catalogue de 760 $. Les captures d’écran de la liste publiée par VideoCardz montrent que la carte a été annoncée comme étant dans un état «neuf» et que quatre avaient été vendues. Sa page eBay indique désormais que le produit a été retiré de la vente “en raison d’une erreur dans la liste”.

La nouvelle intervient alors que les dernières cartes graphiques de Nvidia ont été confrontées à des pénuries de stock en raison de leur popularité. La GeForce RTX 3080 s’est vendue presque immédiatement lors de sa mise en vente le mois dernier, et les cartes sont depuis apparues sur eBay pour des centaines, voire des milliers de dollars de plus que leur prix demandé initial. Nvidia s’est excusé pour les ruptures de stock et a repoussé le lancement du RTX 3070, plus abordable, de sorte qu’il y ait plus de stock disponible le jour du lancement.