Lorsque la nouvelle que Mulan aurait sa propre action en direct sur Disney Plus est arrivée, beaucoup se sont demandé si la version plus ancienne – et sobre – de l’un des classiques de Disney inclurait plusieurs de ses éléments distinctifs.

L’annonce de l’élimination de Mushu, le dragon tutélaire de Mulan, fut suivie d’une annonce plus inquiétante: Li Shang n’apparaîtra pas non plus. Capitaine de l’armée impériale de l’empereur, voix principale de la chanson I’ll Make a Man Out of You et icône bisexuelle involontaire. Cela signifiait que Mulan serait laissé sans intérêt amoureux.

L’inconfort des fans a été immédiat: la plupart se souvenaient que Li Shang était un leader fort, généreux et courageux. Sa relation avec Mulan est passée de l’aversion pour sa maladresse, à l’admiration et enfin à l’amour dans l’un des rebondissements de scénario les plus discutés et loués dans le monde des classiques animés de Disney.

Axé sur la culture plutôt que sur la relation amoureuse

Cependant, pour une version adulte plus sobre et surtout plus liée à la culture chinoise de Mulan, Le personnage de Li Shang devait nécessairement se transformer en quelque chose de plus. Un point que le groupe de scénaristes impliqué a pris en compte et analysé de manière appropriée.

Dans l’adaptation 2020, Li Shang est divisé en deux personnages: le commandant Tung (Donnie Yen), qui est en quelque sorte une figure paternelle de Mulan (Liu Yifei), et Cheng Honghui (Yoson An), un camarade soldat qui en quelque sorte forme prend la même personnalité que Li Shang lorsqu’il interagit avec Mulan. Mais d’une manière beaucoup plus proche de ce qui aurait dû être une relation entre un soldat maladroit et une autre expérience.

Au-delà d’agir comme le reflet de la réaction de la culture répressive et macho qui entoure Mulan, Chen Honghui est la version la plus gentille de la manière dont l’attitude du guerrier est traduite. Le même qui a désobéi à l’impératif familial de se qualifier pour le le pardon filial et le combat au nom de ton père. Ainsi que sa manière de s’intégrer dans le monde militaire violent qui l’entoure.

Les deux facettes d’un personnage

Comme le reste des personnages, Hongui est en compétition ouverte pour la reconnaissance et assume ainsi Mulan dès les premières minutes d’interaction. Mais ensuite, nous découvrons les meilleures facettes de la guerrière à travers sa relation avec Honghui, un homme simple dont l’objectif principal est de se battre pour ses idéaux.

En créant une relation plus étroite et plus organique entre Honghui et Mulan, le scénario a réussi à jeter un regard plus profond sur la vie dans les rangs militaires. La façon dont Mulan assume son identité – ou la cache en tout cas – mais aussi comment il gagne le respect grâce à ses capacités, sa force et ses compétences.

Mais nous n’éviterons pas non plus la romance

Comme si cela ne suffisait pas, le film n’échappe pas au thème des sentiments d’amour possibles de Honghui pour le guerrier. Cela les traduit par un égarement évident et une recherche de sens.

De la même manière que dans le film d’animation, Honghui finit par être l’allié de Mulan. Et bien que la relation entre les deux n’aboutisse pas à une conclusion directement romantique, oui c’est peut-être le point qui nous permet d’analyser le personnage au-delà d’une sorte de curiosité légendaire, dont le seul objectif est de montrer vos capacités et d’atteindre un objectif.

Bien que Honghui n’arrive jamais chez Mulan au milieu d’adorables bégaiements, il y a une idée très claire: c’est un homme sincère, gentil et ferme qui a de vrais sentiments pour une femme qu’il admire. Une version beaucoup plus ancienne de la paire d’interactions maladroites que le classique animé montre entre Li Shang et Mulan.

