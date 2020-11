M

ulberry a applaudi une «forte» réaction à la relance de son sac Alexa, la firme ayant montré que les ventes avaient été affectées par la pandémie mais s’amélioraient avant le blocage actuel.

La société d’accessoires, dirigée par Thierry Andretta, a vu le commerce souffrir en raison des verrouillages, avec des magasins fermés depuis des mois plus tôt cette année et des succursales en Angleterre qui ont fermé début novembre ne pouvant rouvrir que la semaine prochaine.

En juin, la société a déclaré qu’elle chercherait à réduire ses effectifs de 25%, car elle cherchait à réduire sa base de coûts pendant la crise du virus.

Au premier semestre, Mulberry a enregistré une perte avant impôts ajustée de 1,9 million de livres sterling, contre 10,1 millions de livres sterling un an plus tôt.

Le chiffre d’affaires au cours des six mois précédant le 26 septembre a chuté de 29% à 48,9 millions de livres sterling. Les ventes au premier trimestre ont chuté de 39% et les échanges se sont améliorés au deuxième trimestre, les ventes ayant diminué de 18%.

M. Mulberry, coté en bourse, a ajouté que les tendances observées au deuxième trimestre se sont poursuivies en octobre, avec «une amélioration des ventes des magasins, une solide performance numérique et une croissance continue en Asie».

Plus tôt ce mois-ci, la société a relancé son célèbre fourre-tout, inspiré à l’origine par la présentatrice et mannequin de télévision Alexa Chung, en cuir durable. Mulberry a déclaré: «Nous avons été très heureux de la forte réaction à cette relance.»

Andretta a déclaré: «Alors que nous nous tournons vers l’avenir, nous restons confiants dans notre stratégie et dans la pertinence et la pérennité de la marque Mulberry. Il y a bien sûr de nombreux obstacles à venir, notamment les changements à venir concernant les achats hors taxes au Royaume-Uni qui pourraient entraver la reprise plus large du commerce de détail et de l’économie, mais nous sommes reconnaissants de pouvoir rouvrir nos portes en Angleterre le 2 décembre et de être en mesure de négocier sur toutes nos plates-formes en cette période cruciale de négociation de Noël. »

Il est apparu la semaine dernière que Frasers Group de Mike Ashley avait augmenté sa participation dans Mulberry.