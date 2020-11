Cela fait huit mois que le Congrès a adopté son plan de relance, la loi CARES. Alors que la pandémie du COVID-19 continue de poser un grave problème aux États-Unis, les Américains se demandent si le Congrès sera en mesure de négocier un autre paquet. Selon CNBC, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a récemment déclaré qu’il tenterait, avec d’autres dirigeants du GOP, de rédiger un autre projet de loi de relance avec les démocrates dans les semaines à venir.

Maintenant que l’ancien vice-président Joe Biden est le vainqueur prévu de l’élection présidentielle, l’attention s’est tournée vers la promulgation d’un autre plan de relance au milieu de la crise sanitaire actuelle. Vendredi, Mnuchin a déclaré que lui et le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, rencontreraient le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, et le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, afin de discuter de leur plan pour un autre plan de relance. Mnuchin dirige les discussions de relance du président Donald Trump depuis des mois aux côtés de Meadows. Le secrétaire au Trésor a récemment partagé son espoir de pouvoir parvenir à un accord avec les leaders démocrates, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer.

«Je peux vous dire que Mark Meadows et moi parlerons ce matin avec Mitch McConnell et Kevin McCarthy», a déclaré Mnuchin. «Et nous allons proposer un plan pour nous asseoir avec Pelosi et Schumer et essayer d’obtenir une facture ciblée pour les personnes qui en ont vraiment besoin. Et j’espère que les démocrates travailleront avec nous. McConnell a également publié une déclaration vendredi sur les négociations de relance dans laquelle il a noté que les républicains sont en faveur de l’adoption d’un autre paquet.

“Les républicains continuent de soutenir l’adoption de ce type de mesures urgentes et ciblées dès que possible”, a déclaré le sénateur du Kentucky. «Les travailleurs américains ne devraient pas perdre inutilement leur emploi lorsqu’une deuxième phase du programme de protection des chèques de paie pour les petites entreprises les plus durement touchées ferait une énorme différence.» Il a ajouté: «Notre système médical ne devrait pas se voir refuser un soutien supplémentaire, y compris pour la distribution des vaccins vitaux qui semblent se profiler à l’horizon.» Républicains et démocrates ont tenté de négocier un autre plan de relance au cours des derniers mois, sans succès. La Chambre dirigée par les démocrates a adopté un plan de relance de 3 billions de dollars, la loi HEROES, en mai (qu’elle a mis à jour pour refléter un total plus proche de 2,2 billions de dollars), mais elle n’a fait aucun progrès supplémentaire au Congrès.