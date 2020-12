Mûres et belles, Maribel Guardia et Lourdes Munguía ont ceci en commun | INSTAGRAM

Bien paraître quelles que soient les années, c’est ce que la costaricaine bien-aimée, Maribel Guardia, a montré que c’est le mieux qu’elle sait faire depuis qu’elle a commencé à mûrir, et c’est cela, il est bien connu que depuis qu’elle a adopté son style de vie en bonne santé, son vieillissement a été merveilleusement retardé, car à son âge actuel, elle ressemble toujours à une jeune femmeencore mieux que beaucoup.

Le même cas est celui du reconnu actrice mexicaine, qui dans les prochains jours fêtera ses 60 ans, c’est vrai, on parle de Lourdes Munguía, qui a participé à de nombreux feuilletons et toutes sortes de contenus audiovisuels, qui comme sa chère amie Maribel, a le secret de la jeunesse éternelle , et en profite parfaitement.

Les deux personnalités du divertissement de renom au Mexique ont montré qu’être fidèle à soi-même, ses rêves et ses objectifs est la meilleure chose à faire, pour construire une base solide d’amour de soi et plus tard, adopter un style de durée de vie en bonne santéSur la base d’une alimentation adéquate et équilibrée, ainsi que d’une routine d’exercice fervente effectuée quotidiennement, tout le monde peut en obtenir les résultats.

Cependant, pour la même raison, les deux Lourdes Munguía comme Maribel sont devenues l’inspiration de nombreuses femmes sur tout le territoire mexicain et de la même manière en Amérique latine, qui, dans toutes leurs publications sur leurs réseaux sociaux respectifs, laissent leurs commentaires en leur disant que grâce à elles elles ont adopté ce type de mode de vie, pour améliorer votre santé et, par conséquent, améliorer votre condition physique.

En fait, ces mêmes personnes, les internautes des réseaux, se sont consacrées à plusieurs reprises à comparer la beauté des deux femmes qui réussissent, car elles ont mentionné qu’elles sont si similaires qu’elles les confondent parfois, et elles partagent toutes les deux de nombreuses Les caractéristiques physiques les plus similaires, telles que la peau blanche en porcelaine, les cheveux très foncés et la lumière, un corps enviable.

Même leur carrière artistique est similaire, puisque tous deux ont triomphé dans le domaine du jeu d’acteur, à la fois à la télévision et au théâtre, couplés à leur carrière de mannequin, tous deux ont été le visage de plusieurs marques reconnues dans le pays, et aussi Les deux belles femmes ont posé à différentes occasions pour les célèbres magazines pour adultes.

En plus de cela, les deux partagent un goût prononcé pour l’exercice, et clairement pour poser avec peu d’articles vestimentaires pour le plus grand plaisir de leurs millions d’adeptes sur différents réseaux sociaux, et c’est que, ayant ces figures sculpturales, n’importe qui serait heureux de les montrer au public, soit par simple vanité, soit en étant fier de leurs réalisations.

Et comme si cela ne suffisait pas, ils se sont avérés être de très bons amis, ainsi que des collègues dans les différents métiers qu’ils ont exercés tout au long de leur carrière artistique, c’est-à-dire, ayant à peu près le même âge, les mêmes goûts et leurs silhouettes enviables, On pourrait dire qu’ils sont les meilleurs amis, en fait, dans les réseaux, nous avons pu les voir à plusieurs reprises partager du temps ensemble, aller prendre un café, des dîners exclusifs, ou, aller l’un chez l’autre pour rattraper leur vie bien remplie de célébrités mexicaines renommées.

Il ne fait aucun doute que ces femmes sont une icône totale de beauté et d’inspiration pour leurs admirateurs, cependant, les mêmes fans sont ceux qui ont déclaré qu’ils aimeraient voir un type de contenu où les deux belles femmes mûres posent ensemble, soit dans leurs des tenues de sport ou un maillot de bain séduisant, où les deux affichent leurs silhouettes uniques.