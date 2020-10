Comme dans le monde de la mode, lorsque les tendances reviennent après quelques décennies, cela se produit également dans la décoration. C’est ainsi que les murs en bois typiques des années 60 et 70 sont revenus à la mode!

Si vous avez besoin d’un changement de look dans vos pièces et que vous vous ennuyez déjà des options les plus courantes: peinture, plâtre, papier peint ou céramique, le bois est l’option que vous recherchiez.

Couvrir les murs avec du bois donne à vos environnements une chaleur inégalée. C’est un excellent élément décoratif en soi et en même temps, il est très facile à accompagner.

Il est parfait avec le style minimaliste, car il ajoute de la texture et un intérêt visuel aux pièces simples. De plus, il s’entend très bien avec les styles industriels et nordiques.

Bien sûr, que vous utilisiez des panneaux, des planches, des lattes, du bois de récupération, des panneaux de particules mélaminés, des lattes plaquées ou les composés de bois et de plastique les plus modernes; Nous vous recommandons de respecter les tons naturels du bois et de ne pas les peindre, pour conserver cet aspect authentique.

Vous n’avez pas à couvrir toute votre maison, un seul mur suffit pour obtenir un bel effet naturel qui sera sur les lèvres de toutes vos visites.

La possibilité de recouvrir le mur derrière le lit est l’une des plus chaudes du moment. Vous donnerez à votre chambre une sensation beaucoup plus chaleureuse et vous pourrez utiliser des tons clairs et foncés, pour plus de contraste et de profondeur.

Si vous n’osez pas ou ne vous donnez pas le budget pour réaliser un mur entier, vous pouvez recouvrir une partie du mur. Soit dans votre salon derrière la télévision, soit dans le coin cheminée; dans la cuisine, sous le coin repas; ou dans la salle de bain, vous verrez qu’il suffit d’élever n’importe quel environnement.

Regardez quelles bonnes idées!