Quel objet définit le mieux votre 2020? Un masque facial, peut-être, ou une fidèle bouteille de désinfectant pour les mains? Une paire de chaussons bien usée? Un levain à moitié levé?

Il y a eu de vastes raz-de-marée de changement au cours de l’année dernière, mais il y a aussi eu des ondulations lentes et régulières, qui ont progressivement redéfini notre place dans le monde.

Prenez les objets dont nous nous entourons. Les choses qui étaient autrefois rares, comme les masques faciaux, sont désormais monnaie courante. Des choses qui étaient autrefois courantes, comme un café quotidien ou une bonne paire de chaussettes, sont devenues dignes d’intérêt.

Anna Talley et Fleur Elkerton étaient étudiantes à la maîtrise dans le cours d’histoire du design RCA / V & A lorsque la pandémie s’est installée pour la première fois. Se sentant obligés de documenter la pandémie telle qu’elle s’est produite, ils se sont rapidement mis à organiser Design in Quarantine, une vaste archive en ligne d’éléments créés en réponse directe au virus.

«Nous pensions qu’en tant qu’historiens, nous devrions être en mesure de répondre d’une manière ou d’une autre à la pandémie», explique Talley. «Et nous avons pensé que la meilleure façon de le faire serait de créer une archive, où nous pourrions collecter du matériel pour que les futurs historiens puissent passer au crible.»

Le masque de savon – conçu par Frédéric Wiegand & Thomas Wirtz – est un cadre qui agit comme un fabricant de bulles.

/ AeroSpace via Design in Quarantine)

«Il y avait ce sentiment au début de la pandémie», ajoute Elkerton, «de vivre quelque chose qui était vraiment important, et qui allait être important historiquement à l’avenir.»

Depuis avril dernier, la paire a déjà remarqué des changements dans la manière dont nous abordons les objets et dans la manière dont ils sont conçus.

«Je pense qu’il y a quelque chose à dire sur le toucher», dit Elkerton. “Comment cette connexion avec les objets a été modifiée à cause de la peur de toucher et de se propager.”

Et de la même manière que nous ne remarquons souvent pas notre propre corps jusqu’à ce que nous tombions malades, Talley pense que la pandémie nous a tous rendus plus attentifs à notre environnement. «Je pense que nous sommes maintenant plus conscients de la façon dont le design et les objets sont le médiateur de notre existence dans le monde», explique-t-elle.

(

Un distributeur de désinfectant pour les mains de poulet

/ Jacques Gallant via Design in Quarantine)

«La façon dont nous nous déplaçons dans un espace est en quelque sorte dictée par la façon dont cet espace a été conçu, et je pense avec la pandémie – et la façon dont nous devons maintenant nous connecter les uns aux autres par le biais de dispositifs technologiques par exemple, ou pour communiquer à travers des masques – ces objets sont soudainement devenus quelque chose de très évident, quelque chose d’inhabituel.

«Je pense que cela a accru les perceptions des gens, peut-être pas tant le fait qu’ils reconnaissent soudainement que leur vie est médiatisée par la conception, mais qu’il y a cette chose qui est entre eux et la façon dont ils opèrent dans le monde.

(

Le flacon qui contenait le premier vaccin administré au Royaume-Uni

/ Science Museum Group via Design in Quarantine)

De nombreux objets dans les archives semblent avoir été créés comme un exercice conscient de soi, d’un fauteuil entièrement fait de rouleaux de papier toilette à un abat-jour composé de bâtons de brochettes inutilisés.

Une autre tendance notable est le passage à des matériaux locaux ou trouvés, dit Talley. Elle pointe du doigt un designer italien qui a réutilisé des pupitres d’école abandonnés dans des armoires, et la «chaise SE17», créée en utilisant uniquement des objets trouvés dans ce code postal de Londres.

(

La chaise SE17

/ Andrew Scott et Andreas Kamolz via Design in Quarantine)

Mais l’humour est également un thème primordial. La collection contient des objets déchirants de maladie et de traumatisme, mais elle contient également un distributeur de désinfectant en forme de poulet, et un autre des récents favoris d’Elkerton: un coussin à épingles à coronavirus fabriqué à la main par un résident d’une maison de soins de 81 ans. «C’est le genre de choses que je voulais vraiment collectionner lorsque nous avons mis cela en place», admet-elle.

(

Ann Gittins a créé des cadeaux sur le thème COVID pour Noël 2020

/ Priya Khanchandani via Design en quarantaine)

Helen Goulden, PDG de la Young Foundation, a remarqué un thème similaire. La Young Foundation lancera prochainement son exposition virtuelle du Musée de 2020, composée des objets que les gens ont choisis pour illustrer leur temps en lock-out.

«Nous avons eu une vidéo incroyable d’une femme qui réussit à nager correctement dans une pataugeoire en s’attachant à un élastique», raconte Goulden. «C’est une invention géniale!»

(

Le «pot de 2020»

/ La Fondation Young)

Le «Jar of 2020» est un autre favori personnel de Goulden. À l’intérieur du pot se trouvent des objets représentant les passe-temps de verrouillage du participant (comme le matériel de boulangerie et de couture), mais l’extérieur rappelle des choses qui sont devenues plus limitées, comme les voyages et la conduite.

La plupart des soumissions, cependant, étaient un peu plus simples. Un banc passait chaque jour en promenade; des animaux qui se sont avérés être d’excellents compagnons.

(La Fondation Young)

«Nous sommes réconfortés par des choses que nous tenions pour acquises», dit Goulden. «Maintenant, nous avons de l’empathie pour la personne qui a posté une photo d’une paire de baskets, parce que courir était maintenant une bouée de sauvetage; ou la paire de pantoufles, car sortir n’était tout simplement pas possible.

«Nos moments sont devenus des mois au fur et à mesure que le verrouillage s’est prolongé au cours de l’année, et nos mondes sont devenus plus petits alors que nous tournons autour d’un mile carré environ. Dans un monde de consommation de masse, nous sommes revenus à l’essentiel. »

(

Les concepteurs industriels du ‘mmm design studio’ ont créé un écran facial imprimé en 3D qui facilite la réutilisation des anciens emballages pour former une barrière contre les particules en suspension dans l’air

/ mmmdesign via Conception en quarantaine)

Quant à l’avenir, Talley et Elkerton disent qu’ils ont déjà vu quelques étapes provisoires vers une nouvelle vague de conception de pandémie. Les plans de centres de vaccination sont désormais une caractéristique commune des archives, tout comme les conceptions de masques faciaux de fantaisie ont progressivement commencé à ralentir.

«Je pense qu’il y a quelque chose de très intéressant, surtout en tant qu’historiens, à réfléchir à ce que les gens essaieront à l’avenir de tirer de nos archives», déclare Elkerton.

Mais pour l’instant, au moins on peut encore se réconforter dans une bonne paire de chaussettes.