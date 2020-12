est Lundi 28 décembre Ce sera un jour dont tout le Mexique se souviendra, car malheureusement, Armando Manzanero, l’un des plus grands compositeurs et auteurs-compositeurs-interprètes de notre pays, décédé à 85 ans.

Une perte qui laisse sans aucun doute un énorme vide dans la musique romantique, Avec plus de 70 ans de carrière, 30 albums, plus de 600 chansons enregistrées dont plus de 50 ont acquis une renommée internationale.

Et c’est juste le point que nous voulons toucher, parce que les chansons du “ maître de la chanson ” ont atteint partout et à différentes générations. De ces contemporains qui ils l’ont regardé grandir et devenir musicien dans tous les sens du termeMême les jeunes qui ont dû écouter leurs parents parlent des merveilleuses mélodies qu’il a composées au cours de son énorme carrière et de tous les sentiments qu’il a transmis en elles.

Armando Manzanero vivra à travers ses grandes chansons

Baisse ta main, Armando Manzanero avait un énorme arsenal de bonnes chansons, qui a été conservé pour lui et pour d’autres qui ont enregistré de nombreux artistes. Des chanteurs de tous genres, du rock à la pop en passant par la ranchera ou le pasito duranguense, ont fait toucher leurs chansons à un grand nombre de publics différents qui sans le savoir, rencontré ce talentueux musicien et compositeur mexicain.

C’est pourquoi se souvenir de lui comme il le mérite, comme l’un des plus grands artistes que notre pays a donné au monde, ici, nous voulons passer en revue 10 sujets que vous avez sûrement entendu mais que peut-être, vous n’aviez aucune idée que Ils ont été composés par l’énorme maestro Manzanero.

Luis Miguel – “Tu me manques”, “Je ne sais pas pour toi” et “Sous la table”

Peut-être que beaucoup le savent et d’autres non, mais au début des années 90 et alors que la carrière de Luis Miguel prenait un chemin beaucoup plus mature, il s’est tourné vers Armando Manzanero pour coproduire l’un des albums les plus importants de sa carrière, Romance. De cette collaboration avec l’enseignant, «El Sol» a enregistré deux chansons qui représentaient sans aucun doute une étape importante à l’époque, «Je ne te connais pas» et «Tu me manques», qui ne savaient probablement pas que c’était leur responsabilité.

Des années plus tard, ils ont collaboré à nouveau sur le deuxième volume de ce disque, dans lequel LuisMi a chanté de grandes chansons comme «Somos novios». Cependant, les deux n’ont pas cessé de travailler ensemble, puisqu’en 1997, il a été mis en vente Romances, un autre album où le chanteur a inclus deux autres chansons spectaculaires de Manzanero, “Dawn” et “Under the table”, ce dernier est un incontournable des concerts du chanteur.

Voir sur YouTube

Voir sur YouTube

Voir sur YouTube

Alejandro Fernández – “Non”

En plus de Luis Miguel, Alejandro Fernández s’est également lancé dans les chansons et les compositions du grand Armando Manzanero. Plus précisément à ses débuts, car alors que ‘El Potrillo’ commençait à peine sa carrière, il a enregistré plusieurs chansons spectaculaires de l’auteur-compositeur-interprète yucatèque telles que “Contigo Aprendí”, “I’m not sad” et bien d’autres, mais l’une des chansons qui a sans aucun doute positionné le fils de Chente était “Non”, une de ces chansons à chanter à pleins poumons.

Voir sur YouTube

Elvis Presley – “C’est impossible” ou “Nous sommes des petits amis”

Imaginez comment le canon est Armando Manzanero que ses chansons ont atteint les oreilles des plus grandes légendes de la musique, comme Elvis Presley lui-même. En 1970, l’auteur-compositeur-interprète américain Sid Wayne, qui a composé des chansons pour ‘El Rey’ a été émerveillé par la chanson «Somos novios», à tel point que l’a traduit en anglais et l’idole du rock a enregistré sa propre version de la chanson qu’ils ont appelé «c’est impossible». (PAR ICI nous vous racontons l’histoire complète).

Voir sur YouTube

Paulina Rubio – “Peut-être, peut-être”

Au début des années 2000 et à une époque où il voulait montrer une autre facette de sa carrière, Paulina Rubio a sorti son cinquième album studio, où il a inclus des chansons qui sonnaient partout comme “Je le ferai pour toi”, “Last Goodbye” et “Je ne suis pas cette femme”. Bien qu’il ait également enregistré “Maybe, Maybe”, une puissante ballade de chagrin – le genre qui vous brise le cœur -, écrite par le maître Armando Manzanero.

Voir sur YouTube

Andrés Calamaro – “Avec toi j’ai appris”

À Andres Calamaro Nous le reconnaissons pour être l’un des artistes rock les plus importants dans notre langue, grâce à son énorme carrière avec Los Abuelos de la Nada, Los Rodríguez et en tant que soliste. Mais en 2006 et après plusieurs années d’absence de la scène, le chanteur argentin sort son dixième disque, Le palais des fleurs pour qui il a enregistré une version très spéciale pleine de sentiments de «Avec toi, j’ai appris», reconnaissant l’influence d’Armando Manzanero dans sa vie.

Voir sur YouTube

Tony Bennett – “Hier, j’ai entendu la pluie”

Oh oui, Tony Bennett était une autre légende de la musique il a été enchanté par les mélodies d’Armando Manzanero. En 2011, le grand chanteur américain enregistre pour son album Duets II et avec Alejandro Sanz une version de “Cet après-midi j’ai vu la pluie”, qui s’appelait «Yesterday I Heard the Rain», une chanson intime et bilingue dans laquelle les deux artistes partagent les paroles du compositeur mexicain en duo.

Voir sur YouTube

José José – “Mais tu me manques”

À ses débuts et quand il n’était pas encore connu comme l’une des figures les plus importantes de la musique mexicaine, José José a chanté certaines des chansons qu’Armando Manzanero avait écrites jusque-là. Surtout dans les premiers albums enregistrés par ‘El Príncipe de la Canción’, vous pouvez voir que il aimait ces chansons pleines de souffrance et qui dans sa voix sonnaient spectaculaires, comme “Pero Te Extaño”.

Voir sur YouTube

Bronco – “J’adore”

Last but not least, nous avons une chanson que beaucoup ont sûrement chantée quand ils giflent les trottoirs pour cette personne spéciale et oui, Il est rédigé par le professeur Armando Manzanero, “Adoro”. Plusieurs artistes ont repris cette grande chanson, comme Ricardo Montaner, Alejandro Sanz entre autres, mais nous sommes sûrs que personne ne l’a fait sienne ou ne lui a donné cette touche spéciale comme Bronco l’a fait.

Voir sur YouTube