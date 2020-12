La mode s’inspire des endroits les plus inattendus et ces dernières années, nous avons vu que l’industrie s’est particulièrement intéressée au sport. Les vêtements conçus pour les courts font désormais partie de nos tenues de tous les jours.

Apparemment, la tendance à porter des maillots dans le cadre d’une tenue décontractée au jour le jour a été maintenue (et même augmentée), et c’est que les maillots du NBA Ils sont les favoris des célébrités, des musiciens, des artistes et même des athlètes, que ce soit pour la scène ou pour les porter un jour ordinaire. Pas même de se promener dans les regards … ici ils prennent presque soin de faire “jala”, PLOP!

Travis Scott

Le rappeur né à Houston est un grand fan de la NBA, cette année, il a collaboré avec Mitchell & Ness et Bleacher Report pour créer un maillot à collectionner des Houston Rockets.

Bruno Mars

Tout le style sur et en dehors de la scène, avec des pas de danse qui nous ramènent à l’époque de la Motown, et une voix si particulière qu’elle nous donne l’impression que le funk est à son apogée. Il s’agit de Bruno Mars, qui a également adopté les maillots NBA dans le cadre de sa tenue quotidienne.

Canard

Il est un super fan des Raptors de Toronto et possède une collection enviable de maillots.

Miley Cyrus

Il s’est approprié 23 des Chicago Bulls pour l’intégrer à la sortie de son single “23.”

Voir sur YouTube

Rihanna

Visiteuse régulière du côté du terrain, elle trouve toujours un moyen d’intégrer des maillots dans ses tenues.

Mauvais lapin

En plus de lui écrire une chanson intitulée “6 anneauxIl a rendu hommage à Kobe Bryant en portant son maillot lors d’un concert.

Voir sur YouTube

Lionel Messi

Le footballeur argentin est un fan de la NBA et a échangé des maillots avec Steph Curry et LeBron James.

Nick Kyrgios

Le “bad boy” du tennis est connu pour s’entraîner avec différents maillots de la NBA, son préféré étant les Boston Celtics.

Danna Paola

Il a promu son nouveau single “Friend of the Week” avec un maillot NBA All-Star Kareem Abdul Jabbar de Mitchell & Ness.

Neymar Jr.

Le Brésilien est fan de LeBron James, il l’a suivi de Miami à Los Angeles.

allemand

On peut voir le rappeur mexicain sur scène portant des maillots de différentes équipes. Bien que son favori soit les LA Lakers.