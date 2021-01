Il était temps de recevoir une bonne dose de rock & roll pour recevoir 2021 et c’est AC / DC qui l’apportera. Le groupe rejoint également les premières de janvier avec une nouvelle vidéo chargée avec beaucoup d’attitude et, bien sûr, ceux des riffs puissants si distinctifs qu’on les aime.

Brian Johnson, Angus Young et l’entreprise vient de partager la vidéo officielle de “Prendre conscience de”, une des chansons disco Mettre sous tension qui est sorti en novembre de l’année dernière. Et la vérité est que ce clip, aussi simple que cela puisse paraître, avait beaucoup de travail derrière lui.

La nouvelle vidéo AC / DC

Rock n’était pas mort, il n’attendait que vous AC / DC le fera exploser une fois de plus. Il aura fallu plus de six ans au légendaire groupe australien pour se lancer dans le lancement d’une nouvelle production de disques … et l’attente en valait la peine.

Après quelques années assez compliquées au cours desquelles Johnson a quitté le groupe pendant un moment et la mort malheureuse de Malcolm Young, le groupe est revenu en 2020 avec tout et un nouvel album pour montrer que ils sont toujours aussi électrisants. Et si vous aviez besoin de le vérifier, jetez simplement un œil à son nouveau matériel et à sa dernière vidéo, “Prendre conscience de“.

A cette occasion, on voit les membres du groupe (avec Stevie Young, neveu d’Angus et Malcolm qui remplace ce dernier) touchez l’intérieur d’un film avec l’image complètement en noir et blanc. Et comme le style ne pouvait pas manquer, il y a aussi un mur composé de nombreux amplis Marshall énormes. Cependant, bien que cela ressemble à un simple clip, il était plus élaboré qu’il n’y paraît.

Les cinq membres étaient dans différentes parties du monde, de sorte que les co-directeurs Clemens Habicht et Josh Cheuse ils ont réussi à se déplacer sur chaque site, à prendre des photos de chacun et ‘assemblez le puzzle’ dans une vidéo énergique. Ici, vous pouvez consulter l’audiovisuel pour savoir de quoi nous parlons.

Le succès de ‘Power Up’ et l’influence de Malcolm

Le lancement de Mettre sous tension novembre dernier a permis, comme l’indique Conséquence du son, AC / DC se faufile dans la première place du Billboard 200 pendant les premiers jours de sa création. Et c’est que cette réalisation ne manquera pas d’apprécier davantage les membres du groupe étant donné qu’il s’agit d’un album très personnel, en termes de composition.

Après avoir publié le matériel, nous avons eu l’occasion de discuter avec Angus Young et Brian Johnson. Ce dernier, précise que le nouvel album est, en quelque sorte, un hommage au regretté Malcolm Young. «Quand nous avons commencé à planifier l’album, depuis le début Nous savions que cela allait être un hommage à Malcolm, et je pense que ce sentiment a déteint sur tout le monde dans la salle. ” dit le chanteur.

De son côté, le guitariste a révélé que bon nombre des chansons de ce nouvel album ont été composées avec son frère. “Malcolm et j’ai passé quelques bonnes années de congé … SNous avons continué à produire des chansons et nous en avions tellement, avant même de faire ‘Black Ice’, que nous les avons juste emballéess. Je savais que nous avions tellement de bons matériaux mais parfois j’oublie, et Malcolm voulait vraiment que cela voie le jour. ” Découvrez ici l’interview que nous avons eue avec eux.

