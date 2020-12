Aussi incroyable que cela puisse paraître, nous sommes loin de la fin de cette étrange 2020 qui nous a apporté tant de choses étranges. Cependant, ils disent que le mauvais temps doit être mis sur de la bonne musique et sans aucun doute, même si l’industrie a traversé une période difficile, les chansons de nos artistes préférés ne nous ont pas manqué tout au long de ces mois, c’est pourquoi, comme chaque année, Spotify nous rappelle tout ce que nous entendons.

Ce 1er décembre, la plateforme de streaming musical a publié le listes des artistes les plus populaires cette année au Mexique et dans le monde. Et bien sûr, nous avons eu un peu de tout, eh bien The Weeknd, Dua Lipa, Drake, Taylor Swift, Bad Bunny, Billie Eilish, J Balvin, Ariana Grande et plus complètement dominé les premières places avec lLes chansons qui ont été créées pendant cette période. Quelqu’un est-il surpris?

Spotify lance son résumé 2020 et nous vous expliquons ici comment le regarder

En plus de cela, Spotify fait toujours quelque chose de spécial pour ceux qui utilisent sa plate-forme et lui sont fidèles, car cela leur donne la possibilité de vérifier en détail son propre retour en arrière avec les chansons, les artistes et même les podcasts qu’ils ont écoutés comme s’il n’y avait pas de lendemain pendant ces presque 12 mois.

Pour le voir, c’est très simple, il suffit de entrez dans l’application iOS, Android et au début, vous verrez l’option “Tout ce que vous avez entendu en 2020”.En entrant vous rencontrerez beaucoup d’histoires –Oui, car ils incluaient déjà ce format et ICI nous vous en parlerons– qui vous donnera le résumé de votre année en musique.

Entre autres, ils mentionnent des données telles que les musiciens que vous avez découverts et qui vous ont accompagné cette année, un top 5 avec les chansons et les artistes qui sonnaient le plus pour vous, le temps que vous avez mis à les écouter et ils vous ont même posé quelques quiz pour que vous puissiez deviner ce que vous avez entendu.

Mais aussi le retour en arrière de Spotify donne à ses utilisateurs des badges très spéciaux à ses utilisateurs, comme «Tastemaker» pour les listes de lecture que vous avez créées et qui ont de nouveaux abonnés, ‘Pionnier’ pour les chansons que vous avez écoutées avant d’atteindre 50000 vues ou ‘Collectionneur’ pour les chansons que vous avez ajoutées à vos playlists en 2020. Quoi qu’il en soit, il y a un peu de tout et cela décrit sans aucun doute la personnalité de beaucoup.

Comment voir votre année en musique 2020 sur Spotify?

Regardez-vous les listes de vente en gros de vos amis et vous ne savez même pas comment voir les vôtres? Détendez-vous, voilà, c’est super facile. Votre Année en musique 2020 est ouverte à tous, que vous soyez ou non un utilisateur de Spotify. Il vous suffit d’aller à CETTE LIGUE et de voir (et d’être surpris) de ce que vous avez le plus entendu cette année. Il est compatible en version web et mobile.

Et les mèmes ne pouvaient pas manquer …

Biensûr que tous ceux qui ont sauté dans le train de synthèse Spotify n’ont pas hésité une seconde à partager leurs résultats sur les réseaux sociaux, et comme toujours il y avait de tout. De ceux qui ont mis en place des combinaisons musicales très étranges avec des artistes de genres différents à l’un ou l’autre qui n’ont même pas pu trouver tout ce qu’ils ont entendu dans l’application, jiar jiar. Donnez-leur un coup de main, ne soyez pas con.

Et parce que même les meilleurs moments ne peuvent être absents, pour Voici les meilleurs mèmes et réactions que le retour de Spotify nous a laissés:

Tout le monde partage son résumé et je ne sais même pas comment le voir, aidez-moi 😔👍🏽. # MiSpotify2020 pic.twitter.com/2MAXCJNbi7 – LIN (@ohjakilin) ​​2 décembre 2020

QUELQU’UN POUR ME DIRE COMMENT VOIR MON RÉSUMÉ DE L’ANNÉE CTM OU JE CRIE GRAX À VOTRE ATTENTION 😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗 # MiSpotify2020 pic.twitter.com/HWhGU6KofU – Chris. (@imblueees) 2 décembre 2020

Tout le monde avec leur # Wrapped2020 #WrappedSpotify # MiSpotify2020 et je suis là bien merci d’attendre toujours le mien… pic.twitter.com/4gxdATIUaK – Nayeli (@nayeli_ux_) 2 décembre 2020

Que voulez-vous me dire … # MiSpotify2020 pic.twitter.com/NEoOTp2GfP – Daniel Salas (@ daniel_salas00) 2 décembre 2020

moi avec chaque piste de # MiSpotify2020 pic.twitter.com/XyOswrst2n – vampi (@poquianchiss) 2 décembre 2020

En attendant la sortie du résumé de l’année, mais sachant qu’Ariana était l’artiste que j’écoutais le plus de l’année 😃 # MiSpotify2020 pic.twitter.com/jjp5xpPrTt – Moonlightxctm (@ Moonlightxctm1) 2 décembre 2020

J’ai entendu trop de métal et de musique pour pleurer comme ça # MiSpotify2020 pic.twitter.com/PR8ny5USJ5 – Tadeo Rivera G. (@TadeoRiveraG) 23 novembre 2020

Si vous obtenez ce résultat, nous sommes automatiquement BFF. # MiSpotify2020 #PXNDX pic.twitter.com/z9UpMhiAb4 – A ri ♡ (@ArianaAlvz) 2 décembre 2020

Je suis heureux 😭 # MiSpotify2020 pic.twitter.com/NKPXlquLuy – mary (@ maryj548) 2 décembre 2020

Voici à quoi ressemblerait # MiSpotify2020 pic.twitter.com/p2ehSdxZ1l – Soldat de l’amour. (@ fraq96) 25 novembre 2020

Ne le refais pas pour moi hahahaha # MiSpotify2020 pic.twitter.com/bmTu68ny2P – hugo Gut (@ hugoGut7) 2 décembre 2020

Che quand allez-vous faire ça avec # MiSpotify2020? pic.twitter.com/Ayjiy8YEJa – Justin Racinguista (@JustinDeRacing) 2 décembre 2020

Comme le mème, je ressens ma playlist # MiSpotify2020 pic.twitter.com/OuNsgkbxT5 – May⁷.ᴮᴱ❄ (@ mjco22) 2 décembre 2020

Ce mème n’a jamais été aussi parfait. Ne me jugez pas, Onda Vaseline se porte bien au milieu d’une pandémie. # MiSpotify2020 pic.twitter.com/dwvWkO6WCK – Felipe Lesmes Palacio (@FelipeLesmes) 2 décembre 2020