Dans celui de la romance, parfois il est difficile d’interpréter les signaux d’une personne ou même réagir à eux. Peu importe à quel point ils sont évidents; il y a des gens qui “ gèlent ” quand il y a, par exemple, un flirtation au milieu. Que se passe-t-il dans ces cas? Le bon Alex Ferreira vous l’explique dans sa nouvelle chanson.

L’auteur-compositeur-interprète dominicain vient de sortir “El Titubeo”, une nouvelle avancée avec laquelle plus d’un se sentira identifié. Ce single vient comme une avance sur Lot, le prochain disque qui Alex sera lancé début 2021.

Alex Ferreira crée “El Titubeo”

Comme nous l’avons dit, flirter peut être tout sauf facile. Ce n’est pas donné à tout le monde, en fait. Un jour tu fais le tour de la vie et soudain vous rencontrez une personne spectaculaire qui attire votre attention. Et si la fortune est de ton côté, vous pouvez l’aimer aussi. Mais alors viennent les nerfs perfides qui vous empêchent d’approcher, surtout si la présence de cette personne spéciale est puissante.

Aussi, Alex Ferreira recréez parfaitement ce sentiment avec “L’hésitation”, nouveau rouleau plein de mélodies tropicales qui vous rappellera le son de genres comme la guaracha, la sauce et qui vous invite à obtenir les piles pour ne pas rater l’occasion de se rapprocher de votre coup de cœur.

À un moment de notre vie, nous avons été intimidés d’une manière ou d’une autre par quelqu’un que nous aimons manifestement intensément. Cet être humain Il a un charme si écrasant que plus d’un aimerait avoir une chance pour le conquérir. Mais vous êtes l’un ou l’autre. Dans cette grande chanson, Ferreira décompose ce sentiment tout en nous rappelant que vous devez être bien vivant et plus encore quand cette personne vous donne des signes que c’est vous qu’elle aime.

“Elle avec le flirt et toi avec l’hésitation… Ils vous facilitent la tâche et vous avec l’hésitation… la regardez si belle et vous avec le titititititi… », Alex vous chante pour que vous vous rendiez compte qu’il est temps de réagir. Et sinon, tu le sais, “Crevette qui s’endort …”. Vous êtes prévenu. Écoutez la chanson ci-dessous.

Le nouvel album ‘Tanda’

“L’hésitation” est l’une des cinq chansons avec lesquelles le bon Alex Ferreira un aperçu de ce que nous allons entendre Lot, son prochain enregistrement prévu pour sortir sur les plateformes le 19 février prochain.

En octobre dernier, le compositeur nous a montré une autre belle chanson avec “Le vôtre n’a pas de mère” que, dans le même esprit que son nouveau thème, nous propose une histoire musicale pleine de saveurs sur certaines expériences amoureuses plus tous les jours que nous affrontons. Vous pouvez maintenant pré-commander Lot du site officiel d’Alex que nous vous laissons ICI pour que vous puissiez en profiter dès sa sortie.

