La scène musicale mexicaine est vêtue de deuil car malheureusement, Alex Malverde, reconnu pour promouvoir les jeunes talents dans notre pays Il est décédé à l’aube le 13 janvier après s’être battu pendant plusieurs jours contre le coronavirus. Cela a été révélé par plusieurs collègues et amis via les réseaux sociaux, qui en ont profité pour lui dire au revoir et se souvenir de lui pour tout ce qu’il a fait pour beaucoup.

C’était le 7 janvier quand Alex a confirmé qu’il avait été testé positif au COVID-19, après avoir subi un scanner et ils ont confirmé qu’il avait de «petits poumons». Depuis, constamment il a partagé des messages et son état de santé avec tous ses followers, où il a également profité de rappelez à ceux qui l’ont lu qu’il était important de prendre soin de vous maintenant parce que la situation le justifiait.

Des amis et des musiciens lui ont dit au revoir

«Merci pour votre ambiance, prenez bien soin de vous. Ils ne savent pas à quel point il est désespéré que votre vie dépende des tubes, ayant peur de fermer les yeux et de ne pas revenir. FAITES ATTENTION! Nous continuons à exploser », était le dernier message qui Alex Malverde a écrit sur son compte Twitter. Puisqu’il était connu de son décès, beaucoup d’amis et de musiciens comme Camilo Lara, Chavo d’Austin TV et bien d’autres ils lui ont consacré quelques mots.

Mon amour pour la famille et les amis de @AlexMalverde. Un amoureux profond de la musique et une pièce fondamentale pour le hip hop au Mexique. – CamiloLara (@camilolara) 13 janvier 2021

Le départ du grand Alex Malverde me fait très mal.

Je l’ai beaucoup aimé et apprécié, et j’ai toujours eu de l’admiration et du respect pour lui. Votre ami va nous manquer !! – Chavo (@charavo) 13 janvier 2021

Bonjour, si l’art plastique est la façon dont nous décorons l’espace et la musique est la façon dont nous décorons le temps, alors le groupe est comme tapisser les fauteuils avec des sarapes de tigre. Café? En mémoire de @AlexMalverde repose en paix mon pote… à plus tard. – Eduardo Talavera (@talatalavera) 13 janvier 2021

Chalet. Cette putain de maladie prend un copain.

Un câlin au paradis @AlexMalverde.

Reposez-vous au pouvoir, frère.

Nous nous rencontrerons de l’autre côté. – Bonnz! (@Bonnz) 13 janvier 2021

Un câlin au paradis mon chingon de chingones @AlexMalverde Tu as toujours été la plus grosse bite pour ton jeu! Tu vas me manquer un frère de merde. Où que vous soyez, repose en puissance mon frère! – Pato Watson (@WatoPatson) 13 janvier 2021

Embrassez la solidarité envers tous dans la scène musicale urbaine nationale qui, comme le collègue @AlexMalverde, n’a pas l’intention d’abandonner le travail au jour le jour !!! Aujourd’hui, nous nous associons tous à cette triste nuit qui nous rappelle que nous sommes ici de passage !!! – Toy Selectah (@ToySelectah) 13 janvier 2021

Qui était Alex Malverde?

Alex Malverde a commencé dans la musique il y a de nombreuses années; Cependant, il a réussi à être reconnu pour être le promoteur de la carrière de La bande de canne. Avec eux a sorti son premier album sur internet afin de collecter des fonds pour le produire en format physique et à partir de là, les noms de Muelas de Gallo et du Dr Zupreeme ont augmenté comme de la mousse, mais Il a également grandi parce qu’ils ont reconnu le talent qu’il devait reconnaître.

Son amour des coulisses, derrière l’artiste et de la découverte des jeunes, l’a amené à fonder Divertissement local, une équipe dans laquelle il a vu des gens comme Yoga Fire, Alemán, Mike Díaz, Gera MX et bien d’autres. Il était également derrière des rappeurs et des producteurs comme Fntxy, Dee, Gogo Ras, Simpson Ahuevo, Yill, Álvaro Díaz. Derek Novah, DJ Gross, BrunOG et Danny Brasco, en plus, était également responsable du label indépendant Vagos riches.