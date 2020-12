Ils pourront dire que le grunge n’est plus, qu’il est mort à la fin des années 90 et d’autres choses. Cependant, il est un fait que le genre perdure dans l’esprit des fans et d’autres musiciens de la vieille garde comme Metallica. Le groupe commandé par James Hetfield, qui n’était évidemment pas un exposant du genre, se souvient encore de cette époque et de l’un de ses groupes les plus emblématiques: Alice enchaînée.

Le combo métal a rejoint un hommage récent que le Musée de la culture pop (MoPOP) situé à Seattle menée pour le compte du groupe précédemment dirigé par por Layne Staley. A cette occasion, le San Francisco ils ont jeté une couverture du classique “Will?”.

Couverture de Metallica d’Alice In Chains

L’histoire de Metallica et Alice dans les chaînes remonte précisément aux années 90. Ceux de Seattle étaient autrefois considérés comme faisant partie de la Shit Hits The Sheds Tour que Metallica a organisé en 1994. La dure addiction du chanteur Layne staley l’héroïne a compliqué son apparence, mais la relation entre les groupes était étroite.

Jerry Cantrell, Guitariste AIC, reste en contact avec Hetfield et compagnie. Le musicien n’a aucun scrupule à faire l’éloge du groupe de San Francisco et jeIl a même participé avec eux à différentes présentations sur scène.

Alice enchaînée a poursuivi sa carrière après la fin des années 90 et La relation de fraternité avec le combo métal s’est poursuivie au fil des ans. Maintenant, dans une nouvelle démo de fraternité de groupe, Metallica a couvert “Voulez-vous?”, Le groupe de Cantrell, chanson grunge classique, sorti sur l’album Dirt.

Cette version fait partie des célébrations du prix que le Seattle Museum of Pop Culture a décerné au groupe grunge (MoPOP Founders Awards). «Hey Alice In Chains! Félicitations pour le prix. Nous sommes heureux de faire partie de votre cheminement dans la vie et c’est formidable de vous avoir rencontré… “Hetfield a commenté l’hommage. Découvrez-le ci-dessous.

L’hommage complet

Metallica n’était pas le seul en charge d’honorer le légendaire groupe des années 90. La cérémonie comprenait la participation de divers musiciens qui ont joué des reprises des chansons les plus connues du groupe. Et le garçon était-ce incroyable parce qu’il y avait de vieux visages de la scène grunge et d’autres invités incroyables.

Korn, Duff McKagan de Guns N ‘Roses, Krist Novoselic de Nirvana et Billy Corgan de The Smashing Pumpkins étaient quelques-uns des artistes qui distribuaient des talents (virtuellement) à travers les chansons d’Alice In Chains. Même Corey Taylor (chanteur de Slipknot), Taylor Hawkins (batteur de Foo Fighters) et Dave Navarro (guitariste de Jane’s Addiction) ils ont fait un supergroupe pour interpréter “L’homme dans la boîte”. Wow, même un message de Robert Downey Jr il y avait. Consultez la présentation complète ci-dessous.

