Malgré le fait que l’industrie de la musique traverse une étape très étrange en raison de la pandémie de coronavirus, cela a certainement été l’année de Billie Eilish. Fin janvier, elle a été couronnée lauréate des Grammy Awards, remportant les catégories les plus importantes de la soirée, mais pendant tout ce temps, la sensation de la chanteuse est entrée dans plusieurs choses, telles que des projets qui, s’il n’y avait pas eu de confinement, n’auraient peut-être pas pris fin.

Comme sa tournée a dû être annulée pour des raisons évidentes, nous l’avons vue faire un peu de tout. Il a lancé un podcast avec son père, a conçu un logo pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028 et bien sûr, Il a profité de son temps en quareterna pour composer de nouvelles chansons comme «mon avenir» et «Donc je suis». Cependant, en plus de cela, il développait une autre idée avec l’une des entreprises les plus importantes au monde.

Billie Eilish lance son documentaire avec Apple TV +

Comme vous vous en souvenez peut-être, à la mi-septembre de cette année, nous avons appris que Billie Eilish avait conclu un accord avec Apple TV + pour produire un documentaire sur sa vie. A cette époque, tout ce que nous savions était que Coutelier RJ –Cinéaste documentaire renommé qui a raconté les histoires de Marlon Brando et John Belushi– serait en charge de la réalisation de ce projet, mais à part cela et un teaser, c’était la seule chose qu’ils mentionnaient.

Mais maintenant, nous avons enfin une bande-annonce pour le documentaire et le nom de ce film, Billie Eilish: Le monde est un peu flou, et nous pouvons vous dire que cela a l’air spectaculaire. En seulement deux minutes, nous pouvons savoir de quoi il s’agit, car cela couvrira complètement le chemin de la gloire de cet artiste qui l’a sans doute brisé en 2019, de ses premières présentations dans de petits forums à ses spectacles sur les scènes les plus importantes du monde.

Bien que le plus intéressant de tout cela soit peut-être d’explorer en profondeur la relation qu’elle entretient avec ses proches, ses parents et bien sûr son frère et producteur, FINNEAS. Sans aucun doute, eCe documentaire ouvrira les portes de ce monde que nous ne connaissions peut-être pas à propos de cette fille, de la jeune femme derrière le succès et ces sentiments ou pensées qu’elle ne laisse presque jamais voir partout.

Billie Eilish: Le monde est un peu flou Il sortira le 26 février sur Apple TV +, mais en attendant que ce jour arrive, Découvrez la bande-annonce officielle ci-dessous:

