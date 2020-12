C’est certainement un jour très triste pour la musique mexicaine. Et c’est qu’après avoir été admis à l’hôpital après avoir été testé positif au COVID-19, ce 28 décembre la mort de l’auteur-compositeur-interprète yucatèque, Armando Manzanero, a été confirmée à 85 ans et en raison d’un arrêt cardiaque.

Il a été le président de notre pays lui-même, Andrés Manuel López Obrador, qui a confirmé la nouvelle lors de sa conférence du matin, où il a adressé ses condoléances à la famille du musicien, aux amis, aux artistes et à tous les auteurs-compositeurs-interprètes: “Notre câlin pour cette malheureuse perte pour le monde de l’art et pour le Mexique.”

Le 17 décembre, Millennium a annoncé que Armando Manzanero avait été admis à l’hôpital après avoir présenté des symptômes de grippe, qui n’a pas diminué après le traitement à domicile. En raison de son âge, il a été admis pour recevoir les soins correspondants, cependant, la santé de l’auteur-compositeur-interprète d’origine maya s’est rapidement détériorée.

Armando Manzanero a consacré toute sa vie à la musique

Né le 7 décembre 1935 à Mérida, Yucatán, Armando Manzanero était le fils de Juana Canché et Santiago Manzanero, l’un des musiciens fondateurs de l’orchestre Typica Yucalpetén et auteur du célèbre boléro “Fleur d’oranger”, qui a hérité du goût d’Armando pour la musique romantique et la trova.

A huit ans et avec la forte présence du son de guitare à la maison, Maître Manzanero a commencé ses études de musique à l’École des Beaux-Arts de Mérida. Quelque temps plus tard, il décide d’émigrer dans ce qu’on appelle aujourd’hui Mexico pour parfaire ses connaissances sur le sujet.

Il a commencé comme pianiste et compositeur

Était en l’année 1950 et à 15 ans quand Armando Manzanero a écrit sa première chanson intitulée “Jamais au monde”, l’une de ses pièces les plus connues. Un an plus tard, Manzanero a commencé sa carrière professionnelle en tant que pianiste où il a accompagné des artistes tels que Lucho Gatica, Pedro Vargas, Daniel Riolobos, Jose jose, entre autres.

En 1957, Armando Manzanero était déjà directeur musical de la filiale mexicaine de la maison de disques CBS International (aujourd’hui Sony Music), et a également travaillé comme promoteur de musique pour la société EMI. C’est depuis lors que a commencé à développer son rôle de producteur, dans lequel il a travaillé jusqu’à aujourd’hui.

Il a eu une belle carrière de producteur de musique

La Sonora Santanera et Sonia López, Angélica María, María Conchita Alonso, Dyango, Présumés impliqués, Carlos Cuevas et Luis MigueCe sont quelques-uns des artistes pour lesquels Armando Manzanero a produit un ou plusieurs albums, qui sont devenus un succès international, grâce à son ingéniosité et sa créativité.

Concernant sa facette de compositeur, Armando Manzanero aussi excellé dans la création de centaines de chansons. Des dizaines d’entre eux ont acquis une renommée mondiale et ont été couverts par des artistes de renom. Tel était le cas avec la chanson “Nous sommes fiancés”, laquelle Elvis Presley interprété en anglais sous le nom de “C’est impossible.”

Voir sur YouTube

Et plusieurs reconnaissances importantes

Concernant ses propres productions musicales, L’un des albums les plus applaudis de Manzanero était Duetos, lancé en mars 2001 et où, avec plusieurs artistes tels que Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Lucero, Ricardo Montaner, Entre autres, il a passé en revue le meilleur de sa carrière dans le genre boléro.

Cet album lui a valu un Grammy latin dans la catégorie «Meilleur duo ou groupe vocal pop» lors de la cérémonie de la même année. 13 ans plus tard, la même Recording Academy a décerné à Armando Manzanero Grammy Award pour l’ensemble de ses réalisations, étant le cinquième artiste latino-américain, et le premier d’origine mexicaine, à recevoir cette commémoration.

Armando Manzanero était l’un des plus grands représentants de la musique latine,

Considéré comme l’un des plus grands représentants de la musique latine, Armando Manzanero est venu apparaître dans certains des lieux les plus importants du monde comme lui Madison Square Garden, à New York; il Mémorial à Sao Paulo au Brésil; Teatro Colón en Argentine; Sport Arena en Californie; et la Sala Nezahualcóyotl au Mexique, entre autres.

Sans aucun doute, Le départ d’Armando Manzanero marque un avant et un après dans l’histoire de la musique de notre pays, qui a été nourri, renforcé et fait connaître grâce à la créativité, l’ingéniosité et l’oreille musicale que le maestro Manzanero a toujours eu. Repose en paix.