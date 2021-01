Chaque fois que le nom d’une célébrité apparaît dans les tendances Twitter, c’est une épée à double tranchant. On ne sait pas si ses fans le félicitent[email protected] ou à plat ils marchent[email protected] pour quelque chose qu’il a fait; Cependant, parfois, nous nous heurtons à d’autres types de situations qui nous laissent l’œil carré et c’est exactement ce qui s’est passé avec Azealia Banks, parce qu’apparemment, elle a montré comment elle mangeait son chat… Oui, comme ils l’ont lu.

On sait que le rappeur de 29 ans adore créer la polémique. Il y a quelques années, il a dénoncé l’acteur Russell Crowe pour agression et depuis lors, sOn parle plus d’elle pour ce genre de chose que pour les chansons ou les tubes qu’elle compose, mais maintenant il a surpris les habitants et les étrangers quand il a partagé avec tout le monde un étrange rituel dans lequel son michi le plus aimé était impliqué et que bien sûr, personne ne comprenait ce qui se passait.

Azealia Banks déterre son chat

Il s’avère qu’il y a quelques jours et selon The Sun, Azealia Banks a mis en ligne une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle nous l’avons vue déterrée avec le corps d’un ami Lucifer, son chaton qui est malheureusement décédé l’année dernière. Jusqu’à présent, la chose était relativement calme – parce qu’ils riaient tous les deux en retirant le corps -, bien que soudain, tout prit une tournure très étrange quand Il a sorti les os et le crâne du minou et les a mis dans un pot.

Ce pot avait un mélange de trucs brun trouble et dedans, Banks faisait bouillir les restes du michi et beaucoup pensaient qu’une soupe était en fait préparée avec tout cela. Bien sûr, après avoir montré ce rituel bizarre, le rappeur a supprimé la vidéo mais il était trop tardEh bien, quelqu’un l’a sauvegardé et l’a publié sur les réseaux sociaux, générant une énorme conversation à ce sujet et laissant tout le monde avec un œil carré.

Voir sur YouTube

A-t-il vraiment mangé Lucifer?

Depuis lors, les fans et pas tellement croyaient que Azealia Banks avait mangé son chat. Cependant, le chanteur en a déjà parlé et a expliqué très clairement ce qu’il a fait avec le corps de Lucifer. Dans ses histoires Instagram, il a montré le crâne du chaton à côté de divers objets comme un crucifix, des billets d’un dollar, un cigare, une bouteille de champagne et une bouteille de parfum à moitié utilisée, comme pour dire ça en fait c’était une sorte d’offrande pour lui.

Mais plus tard et offensé, Azealia a répondu aux critiques de ses actions étranges, qualifiant tout le monde de «raciste».. D’après ce qu’elle a commenté, tout ce qu’elle voulait était conserver les restes du michi puis les baigner dans l’orIl a également expliqué que eCette procédure est très courante pour ceux qui partent à la chasse et ils veulent que les corps des animaux soient dans le meilleur état possible.

«Pourquoi pensez-vous que je mangerais un chat mort alors que je peux à peine manger une vache morte. Cela s’appelle la taxidermie. De nombreux chasseurs avec des têtes de cerfs préservées accrochées à leur mur le font. Cher … Vous êtes raciste. La tête du chat est imbibée de peroxyde pour la nettoyer à fond, puis je l’emmène dans une bijouterie pour la faire baigner d’or. Lucifer était une icône. Il mérite d’être préservé », dit le rappeur.

En fin de compte et comme vous pouvez le voir, Azealia Banks n’a pas mangé son chat ou quoi que ce soit du genre, ce qu’elle a fait était de donner à son animal une vie meilleure. Quoi qu’il en soit et bien que presque personne ne connaisse le sujet, nous ne pouvons pas nier que sa vidéo et voir comment les os et le crâne de son micho bouillaient était tellement étrange, non?