Inévitablement et grâce à la pandémie de coronavirus, l’industrie de la musique a dû adapter diverses mesures pour éviter une contagion massive. C’est pour ça que à travers le monde, les principaux concerts et festivals ont été annulés et reportés, jusqu’à ce que ce soit sûr pour toutes les personnes impliquées, et c’était clair dès le début Billie Eilish, bien qu’il semble qu’elle ne puisse pas organiser les choses pour que ses fans la voient en direct.

Comme vous vous en souvenez peut-être, la sensation de la chanteuse en 2020 avait une énorme tournée prévue pour promouvoir son premier album spectaculaire Quand nous nous endormons tous, où allons-nous? Cependant, il a arrêté tous les plans qu’il avait pour se présenter à travers le monde et a profité des jours de quarantaine pour faire beaucoup de choses, y compris la composition et la sortie de nouvelles chansons au cours de ces mois, qui font sans aucun doute de nombreux chômeurs.

Vous pouvez également lire: BILLIE EILISH LANCE LA VIDÉO (QU’ELLE A FILMÉ) DE «THEREFORE I AM»

Billie Eilish a annulé sa tournée

Il s’avère que le 3 décembre, Billie Eilish a publié un message adressé à tous ses fans sur ses réseaux sociaux. Il y mentionne essentiellement qu’elle a été forcée d’annuler la tournée qui passerait par le Mexique, avec des dates au CDMX Sports Palace et à la VFG Arena de Guadalajara, il était impossible pour son équipe et les organisateurs de le reprogrammer complètement.

«Nous avons essayé autant de scénarios différents que possible pour la tournée, mais aucun n’est possible et, bien que je sache que beaucoup d’entre vous veulent garder vos billets et vos laissez-passer VIP; le mieux que nous puissions faire pour tout le monde est de rendre l’argent entre nos mains dès que possible. Quand nous serons prêts et sûrs, nous vous ferons savoir quand vous pourrez acheter à nouveau des billets pour la prochaine tournée », a déclaré le chanteur.

Une note de Billie sur le “O ALLONS-NOUS?” Tour du monde. pic.twitter.com/y23giu5agi – billie eilish (@billieeilish) 4 décembre 2020

À propos des concerts de Billie Eilish au Mexique, les remboursements seront effectués via le canal de vente Ticketmaster où vous avez acheté vos billets. Pour plus d’informations, vous pouvez simplement cliquer PAR ICI.

Mais … il l’a rattrapé avec une reprise des Beatles

Cependant, et pour que tous ses fans ne soient pas si tristes, Billie Eilish a partagé une couverture qui pourrait faire la journée de tous ses fans, bien est l’une des plus belles chansons des Beatles, “Something”. Ce n’est un secret pour personne que la sensation pop est un fan des Fab Four, cela nous est devenu clair lorsque a chanté «Hier» aux Oscars de cette année et inutile de dire le moment où “I Will” a été jeté au Carpool Karaoke de James Corden.

Mais maintenant, il a décidé de nous montrer sa version de la chanson d’amour que George Harrison a composée pour le dernier album enregistré par le groupe, Abbey Road. Lors d’une session SiriusXM, Billie a repris cette super chanson Quoi, Il a mentionné à plusieurs reprises que c’était l’un de ses favoris d’enfance; en fait et selon Consequence of Sound, dans le podcast que la chanteuse a lancé sur Apple Music, elle a parlé de ce que cela signifie pour elle.

«Je pense que c’est une chanson très bien faite, les paroles disent quelque chose que j’entends à peine, et j’ai l’impression que beaucoup de gens disent quelque chose de similaire, mais seuls les Beatles pourraient dire exactement cela. C’est quelque chose que nous ressentons, c’est un sentiment tellement humain. Tout le monde sait qu’ils étaient probablement le principal groupe de musique que nous avons écouté pendant notre enfance. C’est une des chansons que j’aimais et adorais quand j’étais enfant, ça m’est resté ».

Un piano et sa voix étaient plus que suffisants pour nous laisser une peau chinoise. Mais assez parlé Puis nous laissons la reprise de “Something” des Beatles que Billie Eilish a enregistré:

Voir sur YouTube