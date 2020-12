2020 est terminé et partout où nous voyons toutes sortes de comptes. Des tendances de l’année sur les réseaux sociaux aux les meilleurs films et chansons, le monde entier révèle ce qu’il y a de plusvous a marqué au cours des 12 derniers mois. Et une personnalité comme Billie Eilish il n’allait pas être laissé pour compte.

Le jeune chanteur était l’un des artistes qui cette année ils faisaient beaucoup de bruit dans l’industrie de la musique. Mais cette fois ce n’est pas elle qui fait partie du comte, mais c’est Celui en charge de révéler les chansons qui l’ont le plus émue en 2020 et là bas Les coups Ils ont une place spéciale en dôme de leur numéro un.

Billie Eilish montre ses rouleaux préférés de l’année

Peut-être Billie Eilish être l’un des visages les plus importants de la musique d’aujourd’hui et qui avec ses mélodies dominent les charts de popularité à volonté. Mais avec tout ce statut de superstar, ilLa chanteuse a également le temps de récupérer ses rouleaux préférés comme beaucoup d’entre nous le font dans la vie de tous les jours.

L’interprète de “Mauvais garçon” a récemment révélé une liste avec vos chansons préférées de ce 2020 turbulent. Les neuf meilleurs morceaux choisis par l’artiste ont été portés à la connaissance de Diffuseur australien Triple J et le garçon nous a surpris par son goût prononcé pour la musique.

À partir du numéro neuf, nous avons découvert qu’elle aimait les chansons «Par tous les moyens» de Jorja Smith, «Pour laisser mourir une bonne chose» de Bruno Major, «Time Flies» de Drake, «Savior Complex» de Phoebe Bridgers et «Are You Even Real?» par James Blake. Et ce ne sont là que quelques-uns des noms les plus connus.

Cependant, ce qui a peut-être surpris les habitants et les étrangers, c’est de savoir qui était en tête de sa liste de favoris de l’année. Il n’était pas un artiste de rap, ni un artiste de R & B ou un artiste pop contemporain.. Ceux qui ont pris la reconnaissance sur la playlist de Billie étaient Les coups.

The Strokes a épaté la jeune reine de la pop

Les coups a sorti son sixième album studio cette année sous le nom de Le nouveau anormal, avec lequel ils ont rompu quatre ans sans sortir de matériel après l’EP Futur Présent Passé 2016 et sept sans album complet après Machine comedown (2013). Il semble que la longue absence a fait écho dans Billie Eilish, qui a bien sûr apprécié l’album comme beaucoup d’entre nous.

La chanson préférée de l’année du chanteur était “À la porte” du nouvel album du quintette new-yorkais mais, d’après ce qu’elle a dit à la station australienne, cela mettrait tout l’album du groupe en première position. «J’aimerais pouvoir mettre tout cet album comme mon premier choix; c’est mon album préféré depuis de nombreuses années. Il y a quelque chose dans The Strokes, je ne sais pas ce que c’est. J’adore ‘At The Door’, j’aime les mélodies, j’aime les paroles, j’aime tout dans la chanson. Les coups frappent un nerf“.

Sans aucun doute, le retour de Les coups Ce fut un succès retentissant et les grandes figures de la musique pop le reconnaissent comme tel. Et à toi, Quel petit rôle sur le dernier album de Julian Casablancas et compagnie vous a le plus captivé?

Voir sur YouTube