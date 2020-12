Les années passeront et Black Sabbath restera toujours l’un des groupes de rock les plus emblématiques. Chacun de leurs albums nous offre une preuve sonore et tonitruante de pourquoi ils sont considérés, parmi de nombreux groupes, comme les pères du métal.

L’un de ces matériaux d’étude mythiques qui ont cimenté la carrière du groupe était Vol. 4, la quatrième production du groupe qui était pleine de controverse à l’époque. Avec tout et ça, eCet album est l’un des plus acclamés du combo anglais qui vient d’annoncer une édition spéciale dudit ouvrage. Le meilleur de tout: inclura des chansons inédites.

L’histoire de ‘Vol.4’

En 1972, Sabbat noir C’était déjà l’un des groupes les plus importants au monde. Avec trois albums à son actif et une renommée de rock stars chaotiques –animé principalement par l’image d’Ozzy Osbourne– le groupe a décidé de casser le sol pour livrer l’une de ses œuvres les plus puissantes. Nous nous référons, bien sûr, à Vol.4.

Cet album représentait un défi très difficile pour les membres anglais car c’était le premier album qu’ils produisaient seuls (sans le producteur Rodger Bain). En outre, les musiciens abusent constamment de substances, ce qui complique les sessions d’enregistrement.

Parmi les chansons dont vous vous souviendrez le plus sont “Modifications” et “Snowblind”, ce dernier étant celui qui donnerait le nom à l’album à l’origine. Cependant, les gens de Enregistrements de vertige (maison de disques qui a financé le matériel) a demandé au groupe de ne pas utiliser ce titre pour l’album pour être une référence évidente à l’abus de cocaïne.

Allez ça Vol. 4 c’était un album controversé, mais génial. Maintenant pour les collectionneurs fanatiques d’os rouges du groupe, Découvrez la surprise à venir pour 2021.

La réédition de Black Sabbath est livrée avec tout

Cet album atteindra 50 ans jusqu’en 2022, mais Black Sabbath préfère faire avancer les célébrations. A travers leurs réseaux sociaux, le groupe a annoncé le lancement d’une réédition spéciale de l’album qui paraîtra le 12 février 2021.

Vol.4 Édition Super Deluxe Il se présentera en deux présentations: l’une composée de quatre disques compacts (CD) et l’autre de cinq disques vinyles. Chaque matériel comprendra bien sûr les 10 chansons originales de l’album sorti en 1972 maintenant remasterisées, mais comprendra également des brochures avec les annotations des membres, une collection de photographies, un croquis de la couverture de l’album avec le titre “Snowblind”, et plusieurs enregistrements live avec environ 20 chansons jamais entendues auparavant.

La version disque compact coûtera 120 $ (plus de 2300,00 pesos), tandis que la version vinyle coûtera 180 $ (environ 3500,00 $ pesos). Et si vous voulez déjà avoir les deux, vous pouvez les acheter pour seulement (5500,00 $ pesos plus ou moins). ICI nous vous laissons le lien pour pré-commander le coffret de votre choix puis nous vous montrons quelques photos du matériel et la tracklist complète.

Tracklist

DISQUE UN: ALBUM ORIGINAL REMASTERISÉ

1. “Roues de la confusion / Le redresseur”

2. “Le rêve de demain”

3. «Modifications»

4. «FX»

5. “Supernaut”

6. “Snowblind”

7. “Cornucopia”

8. «Laguna Sunrise»

9. «St. Danse Vitus “

10. “Sous le soleil / Chaque jour va et vient”

DISQUE DEUX: PRISES ET REMIXES REJETÉES

1. «Wheels of Confusion / The Straightener» *

2. «Modifications» *

3. “Supernaut” *

4. “Snowblind” *

5. «Laguna Sunrise» *

6. «Sous le soleil» (instrumental) *

DISQUE TROIS: PRISES ALTERNATIVES, DÉBUTS EN FAUX ET DIALOGUES EN STUDIO

1. «Wheels of Confusion» (Faux départ avec Studio Dialogue) *

2. «Wheels of Confusion» (Alternative Take 1) *

3. «Wheels of Confusion» (Alternative Take 2) *

4. «Wheels of Confusion» (Alternative Take 3) *

5. «Wheels of Confusion» (Alternative Take 4) *

6. «Le lisseur» (Outtake) *

7. «Supernaut» (Outtake) *

8. «Supernaut» (Prises alternatives avec faux départs) *

9. «Snowblind» (Alternative Take 1 – Incomplet) *

10. «Sous le soleil» (Faux départ avec Studio Dialogue) *

11. «Under the Sun» (prise alternative avec guide vocal) *

DISQUE QUATRE: CONCERT EN DIRECT DU ROYAUME-UNI EN 1973

1. “Le rêve de demain” *

2. “Sweet Leaf” *

3. “Cochons de guerre”

4. “Snowblind” *

5. “Se tuer pour vivre”

6. «Cornucopia»

7. «Wicked World» (comprend des extraits de 🙂

je. Solo de guitare

ii. “Orchidée”

iii. “Dans le vide”

iv. “Parfois je suis heureux”

8. “Supernaut” / Drum Solo

9. “Monde méchant” (Reprise)

10. “Embryon”

11. “Enfants de la tombe”

12. “Paranoïaque”

-Astérisque

indique qu’il n’est pas publié.