Il ne semble pas que longtemps se soit écoulé mais les années 90 sont de plus en plus éloignées. En ce sens, beaucoup de nos albums préférés ils dépassent la vingtaine ou même la trentaine. Parmi les matériaux qui cette année atteignent leur 25e anniversaire, il y a La grande évasion de Brouiller.

Et comme l’occasion est spéciale, le groupe dirigé par Damon Albarn fêtera les 25 ans de l’album avec une sortie spéciale. Brouiller vient d’annoncer la livraison de un vinyle en édition limitée de la production susmentionnée.

Le vinyle édition spéciale

Les années 90 vu en Britpop l’un des styles musicaux les plus emblématiques et riche en artistes. Là, Brouiller a une mention spéciale grâce à son long recueil d’albums puisque le groupe a livré environ six matériaux différents. Parmi eux se trouve le souvenir La grande évasion.

Cette œuvre est sortie en septembre 1995 et a gagné l’affection des fans avec des chansons telles que “Stéréotypes”, “Country House”, “Charmless Man” ou “The Universal”, qui fonctionnaient comme des célibataires promotionnels à l’époque. Aussi, maintenant les collectionneurs d’os rouges fans de Blur ils pourront ajouter un autre élément à leur registre.

A travers leurs réseaux sociaux, le groupe a révélé le label Parlophone sortira un pack vinyle en édition limitée pour commémorer le 25e anniversaire de la quatrième production en studio. Il s’agit d’une paire de LP séparés (blanc et bleu).

Dans la vidéo qu’ils ont publiée sur Twitter, Damon Albarn et compagnie ils ont montré que le pont principal conservera la couverture classique avec un couple d’hommes à bord d’un bateau, tandis que la couverture arrière comprend les membres du groupe habillés comme s’ils étaient des employés de bureau. Le prix du forfait est de 35 euros (un peu plus 800,00 $ pesos mexicains) et ICI nous vous laissons le lien au cas où vous oseriez le demander.

Pour célébrer son 25e anniversaire, @parlophone publie une version en vinyle fractionné en édition limitée de The Great Escape, uniquement disponible dans le magasin de flou: https://t.co/nWV6oPkwu7 pic.twitter.com/DuqETfFJqL – flou (@blurofficial) 26 novembre 2020

Vous pouvez également lire: WOO-HOO! ÉCOUTEZ LA COUVERTURE QUE PAPA ROACH FAIT DE «SONG 2», THE BLUR CLASSIC

Il y aura du flou pendant un moment

En pleine pandémie et avec l’annonce de ce nouveau vinyle, Damon Albarn a récemment révélé que j’espérais jouer bientôt avec Blur. Dans une interview avec MusicWeek, le chanteur a déclaré en septembre qu’il aimerait réapparaître avec le groupe après leur performance de 2019 dans l’Est de Londres dans le cadre du spectacle. Africa Express.

“J’espère vraiment que non [sea ese el último show]. J’adore faire ces concerts, ils sont super… Je ne le fais que parce que c’est un plaisir de le faire. C’est un plaisir absolu. J’ai hâte de re-chanter ‘Parklife’Albarn a déclaré dans son entretien avec lesdits médias. Maintenant au moins nous savons que Damon est dans la meilleure disposition de Graham Coxon, Alex James et Dave Rowntree. Puisque vous êtes ici, regardez l’interview que nous avons eue avec lui récemment.

Voir sur YouTube