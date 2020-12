Nous savons que 2020 a été très étrange pour l’industrie de la musique, nous avons manqué de concerts et de festivals en direct; Cependant, malgré cette situation, de nombreux groupes et artistes ne se sont pas arrêtés, au contraire, puisque la grande majorité a profité du confinement pour composer et sortir des chansons pendant tous ces mois. Bien que les musiciens de la vieille école donnent également de quoi parler, comme le grand Bob Dylan.

Comme vous vous en souvenez, le compositeur légendaire est revenu après huit ans sans sortir un album composé de chansons inédites avec Jours difficiles et bruyants. Ce matériel d’enregistrement est assez spécial, car il a “Meurtre le plus fâcheux”, la plus longue chanson de l’énorme carrière de cet artiste, et dans lequel nous rappelle une fois de plus l’énorme capacité qu’elle a de transformer la poésie en musique.

Universal Music achète le catalogue de Bob Dylan

Cinquante-huit ans plus tard, plus de 600 chansons et avec un prix Nobel de littérature, Bob Dylan continue de donner ce dont il parler. Et cette fois, c’est à cause de l’énorme accord qu’il a conclu avec Universal Music Publishing, qui a acheté l’intégralité du catalogue musical de l’artiste, y compris des classiques qui ont changé le monde comme “Blowin ‘in the Wind”, “The Times They Are A-Changin” “et” Like a Rolling Stone “, dans ce qui pourrait être la plus grande acquisition de droits de l’histoire de la musique.

Selon le New York Times, l’accord, qui couvre toute la carrière de Dylan, de ses premières chansons aux morceaux de son dernier album studio, ils ont été conclus directement avec l’auteur-compositeur de 79 ans, qui contrôle depuis longtemps la majorité. du droit d’auteur de leurs chansons. Ils n’ont pas révélé le montant qu’ils ont payé à Bob, mais on estime que le mouvement aurait pu être de 300 millions de dollars.

Un accord historique

«Ce n’est un secret pour personne que l’art de l’écriture de chansons est la clé fondamentale de toute grande musique, et ce n’est pas un secret que Bob Dylan est l’un des plus grands praticiens de cet art. Représenter l’œuvre de l’un des plus grands compositeurs de tous les temps, dont l’importance culturelle ne peut être surestimée, est à la fois un privilège et une responsabilité », a-t-il déclaré. Lucian Grainge, le PDG d’Universal Music Group.

Le musicien n’a rien dit à ce sujet, mais ce contrat rassemble 100% des droits sur toutes les chansons de son catalogue, y compris à la fois les revenus qu’il perçoit en tant que compositeur et le contrôle des droits d’auteur de chaque chanson. Même comme ça, l’accord n’inclut pas les sujets que Dylan rédigera à l’avenir, ce qui laisse ouverte la possibilité qu’il choisisse de travailler avec un autre label.

Voir sur YouTube

Sans aucun doute, Universal a été rayé dans tout ce contrat, car Le catalogue de Bob Dylan est l’un des derniers joyaux du monde de la musique, car pas pour rien a des thèmes qui remodelé folk, rock et pop et inspiré d’innombrables artistes. Non seulement son travail a résisté à l’épreuve du temps, mais la plupart des chansons qu’il a écrites seul et ont été fréquemment reprises par d’autres musiciens.