Booker T est un combattant consacré dont le succès parle de lui-même, l’un des personnages les plus importants de la défunte WCW (World Championship Wrestling) et multiple champion du monde, en plus d’être Temple de la renommée de la WWE.

Ce dimanche 31 janvier Il y aura une nouvelle édition du Royal Rumble, en plus de la carte de combat convenue, Bad Bunny aura une apparition spéciale à l’événement avec sa chanson du même nom que le combattant Booker T, on ne sait toujours pas à quel moment dans le spectacle auquel participera le rappeur.

Sur le podcast Hall of Fame de Booker T, il a commenté ce qui suit à propos de la chanson de Bad Bunny: «Je dois donner mes félicitations, mec, je félicite Bad Bunny. Pendant toutes ces années, j’attendais la sortie d’une chanson sur Booker T, et maintenant Bad Bunny, la sensation latine la plus chaude du monde en ce moment, me met dans une chanson, mec. Il m’a fait grand et je l’apprécie. “

Booker T prépare-t-il son retour sur le ring?

Dernièrement, le lutteur a été vu 5 fois champion de la WCW s’entraîner et se mettre en forme dans son gymnase et avec Participation de Bad Bunny au Royal Rumble En chantant sa chanson, les portes sont ouvertes aux rumeurs selon lesquelles il pourrait avoir une participation particulière à l’événement de la WWE.

Bad Bunny et son fanatisme pour la lutte

Booker T est peut-être le premier personnage dont le Latino s’inspire pour une chanson, mais il n’est pas le seul à être apparu avec Bad Bunny. L’une des plus grandes figures de l’histoire de la lutte professionnelle est apparue dans une vidéo avec lui, on parle de Flair de Ric dans la vidéo «Chambea».

Voir sur YouTube

Un autre des lutteurs qui apparaissent dans ses vidéos est le natif du Texas, mieux connu à la WWE sous le nom de “The rattlesnake” Stone Cold Steve Austin. Le lutteur a un caméo dans la chanson “Qui êtes-vous?” par Bad Bunny dans lequel il sauve le Portoricain.

Voir sur YouTube

Non seulement il a invité différentes stars à ses vidéos, mais il est également un fan avoué de la WWE, il a assisté à différents événements en coulisses tels que Wrestlemania 33 où il a partagé des photos avec les frères Hardy, Brock Lesnar, etc.