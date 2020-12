Sans aucun doute, 2020 a été l’année au cours de laquelle des événements que nous n’avons jamais vus venir, et nous avons parlé de tous les aspects au-delà de la pandémie. La musique n’était bien sûr pas en reste, car en l’absence de concerts et de festivals live, de nombreux artistes se sont mobilisés pour composer de grandes chansons. Cependant, beaucoup d’autres se sont réunis pour réaliser le rêve de beaucoup de gens, comme les Backstreet Boys et Britney Spears.

Tout au long de ces mois, le nom de la pop star était impliqué dans le scandale, grâce à l’énorme procès qu’il entretient depuis plusieurs années avec son père, il l’a perdu pour l’instant. Mais au-delà de tous ces potins et du temps libre qu’il avait, la chanteuse s’est efforcée d’apporter de la nouvelle musique à tous ses fans après près de quatre ans de silence, bien qu’incidemment préparé quelques surprises pour se faire sauter la tête.

Britney Spears et les Backstreet Boys collaborent sur “Matches”

Il s’avère qu’il y a quelques jours, Britney Spears a annoncé qu’il publierait une réédition de son disque le plus récent, Gloire 2016. En plus de montrer deux titres inédits, ce qui a retenu l’attention de cette actualité, c’est que tous ceux qui ont grandi à la fin des années 90 ont enfin pu entendre une collaboration attendue, Eh bien, dans cet album apparaîtrait une chanson que le chanteur a composée avec les Backstreet Boys eux-mêmes.

Oui, tu l’as bien lu deux icônes de l’histoire de la pop se sont réunies pour travailler sur une chanson intitulée “Matches” cela a bien sûr suscité beaucoup d’attentes et avec raison. À propos de cette chanson Britney a déclaré sur son compte Instagram que J’espérais que tout le monde aimerait cette étape importante: «Je suis tellement excité de sortir cette chanson avec mes amis. Au plaisir d’entendre ce que vous pensez d’elle.

À quoi ressemble cette chanson?

D’un autre côté, le boys band américain a mentionné que ce moment était très spécial pour eux, ainsi que tous ses fans, Ils ont dû endurer deux décennies pour pouvoir travailler avec Britney Spears: «Quel jour glorieux c’est… on nous a interrogé sur la possibilité d’une collaboration comme celle-ci depuis 20 ans et c’est aujourd’hui le jour! #BritneyXBackstreet est enfin là. “

Et si vous vous demandiez, à quoi ressemble une chanson des deux? Bon, Eh bien, nous pouvons vous dire que cette chanson est l’un de ces succès pop que, si les clubs étaient ouverts, ce serait sûrement la sensation. Avec une base électronique qui sonne comme les chansons du genre que nous écoutons depuis des années, Spears mélange sa voix avec celles d’AJ, Howie, Brian, Nick et Kevin, résultant en une combinaison explosive..

Mais assez parlé et passons à ce qui intéresse tout le monde. Arrêtez ce que vous faites et Écoutez «Matches» ci-dessous, la collaboration de rêve de deux mille de Britney Spears et des Backstreet Boys:

Voir sur YouTube