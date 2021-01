Sans aucun doute, dans des temps aussi étranges que nous vivons, écouter la nouvelle musique de nos artistes préférés est tombé amoureux de nous, un vrai soulagement. Puisque la pandémie de coronavirus nous a obligés à rester chez nous en mars 2020, l’industrie a connu de nombreux changements et a dû s’adapter à cette situation pour en profiter et surtout rester proche de ses fans même avec la distance.

Oui, nous avons manqué de concerts et de festivals en direct, mais à la suite de tous les événements musicaux annulés ou reportés, la grande majorité des musiciens ont décidé mettre les batteries pendant ces jours d’enfermement pour composer. C’est pourquoi pendant ce temps, beaucoup se consacraient à publier des chansons fraîchement sorties du four, mais au-delà de nous surprendre avec ces chansons, leur a donné la chance de planifier leurs prochains albums.

Nous aurons beaucoup de nouvelles musiques cette année!

Si les musiciens nous ont appris quelque chose en 2020, c’est que oui, vous pouvez promouvoir et sortir un album au milieu d’une pandémie, avec tout et des interviews pour en parler. Et il semble que, alors que la situation avec le coronavirus évolue, ce modèle restera présent dans l’industrie jusqu’au retour des émissions avec des milliers de personnes; mais on ne peut pas se plaindre car cette année nous aurons aussi beaucoup de musique spectaculaire.

C’est pourquoi nous vous apportons ici un calendrier avec toutes les sorties musicales confirmées pour le premier semestre 2021, qui pourrait changer au fil des mois. Il y a aussi des artistes qui ont déjà confirmé qu’ils reviendraient cette année avec un nouvel album, Bien qu’ils n’aient pas annoncé la date de sortie officielle et nous incluons également quelques de grands noms qui pourraient nous surprendre avec un matériel de disque dans les prochains mois.

Voici les albums confirmés pour 2021

janvier

Honte – Débardeur Drunk Rose – 15 janvier

Rhye – domicile – 22 janvier

Parcs Arlo – Réduit dans les rayons du soleil – 29 janvier

Institut mexicain du son – district fédéral – 29 janvier

Martin Gore – Le troisième chimpanzé – 29 janvier

Tape dans tes mains et dis yeah – Nouvelle fragilité – 29 janvier

février

Foo combattants – Médecine à minuit – 5 février

slowthai – TYRON – 5 février

Django Django – Brille dans le noir – 12 février

Vagues pâles – Qui suis je? – 12 février

Mogwai – Alors que l’amour continue – 19 février

Tash sultane – Terra Firma – 19 février

Alice Cooper – Histoires de Detroit – 26 février

Roosevelt – Polydans – 26 février

Mars

Rois de Léon – Quand tu te vois – 5 mars

Rob zombie – L’injection lunaire Kool Aid Eclipse Conspiracy – 12 mars

Ringo starr – Agrandir – 19 mars

Piquer – Duos – 19 mars

Lana Del Rey – Chemtrails sur le Country Club – 26 mars

Évanescence – La vérité amère – 26 mars

avril

Grammaire de Londres – Sol californien – 9 avril

Les Fratellis – À moitié ivre sous une pleine lune – 9 avril

Flotte de fourgons Greta – La bataille à Garden’s Gate – 16 avril

Mai

Weezer – Van Weezer – 7 mai

Ceux qui ont déjà un nom mais pas de date de sortie

Nick Cave – Carnage

Zoé – Sons de résonance karmatique

Saint-Vincent – verrouillé et chargé

J. Cole – La chute

Limp Bizkit – La ruée des éléphants disco

Snoop Dogg – Prenez-le d’AG

Sky Ferreira – Masochisme

Drake – Garçon amoureux certifié

Ceux qui pourraient sortir un album cette année

Kendrick Lamar

Adele

Le traitement

Beyoncé

Kanye ouest

Arcade Fire

Billie Eilish

Clignotement-182

CHVRCHES

La guerre contre la drogue

Metallica