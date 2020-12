Armando Manzanero, l’un des esprits les plus brillants de l’histoire musicale du Mexique, a perdu la vie ce lundi 28 décembre. Cependant, son immense héritage nous accompagnera pour le reste des jours grâce à ses belles compositions, qui lui ont valu la reconnaissance de ‘enseignant’.

Tout son talent et toute l’émotivité de son travail transcendent les scènes, les studios et les séances d’enregistrement. Depuis lors, le musicien de Mérida a touché le cœur du public à travers ses mélodies, mais il est inévitable que son travail à la télévision passe inaperçu.

C’est là que nous nous souvenons de lui pour son incursion musicalisation de certains des mélodrames les plus mémorables du petit écran nationale.

Rien de personnel

Le show business mexicain a vu l’arrivée de l’une des telenovelas les plus mémorables de la décennie au milieu des années 90. Rien de personnel diffusé à la télévision Azteca entre 1996 et 1997 et s’est immédiatement incarné dans la préférence du public grâce à son intrigue et ses personnages incarnés par Demian Bichir, Rogelio Guerra, Ana Colchero et Christianne Gout (ce dernier remplaçant le premier).

Cependant, une grande partie du succès du roman était en partie due à la chanson titre avec laquelle il était présenté. Le thème éponyme est, bien entendu, une création de Armando Manzanero qui s’est tourné vers le chanteur Lisset pour le régler.

Cœur sauvage

Armando Manzanero Il n’était pas seulement un compositeur de tubes romantiques avec la capacité de nous captiver. Il était aussi un enseignant capable de composer des bandes sonores et des partitions complètes pour des mélodrames télévisés. Cela a été prouvé quand il a composé la musique pour Cœur sauvage à partir de 1977.

Les mélodies de cette telenovela, à la fois instrumentales et vocales, ont été publiés dans une édition vinyle et cassette que les fans d’os rouge ont acheté à cette époque. De plus, le matériau comprend la rainure “Aube” que beaucoup d’entre vous, n’ayez pas fini, ont chanté à pleins poumons. “Lever de soleil et voir ton visage sourire, c’est un plaisir … un privilège pour moi “.

Les tentations

L’un des chapitres les plus controversés de l’histoire des telenovelas c’est arrivé quand en 1998 créé à la télévision Azteca Les tentations, un drame qui a dérangé plusieurs secteurs du public en raison de son intrigue inhabituelle dans laquelle un prêtre finit par tomber amoureux … d’un de ses proches.

Et malgré le fait que cette émission n’ait duré que trois mois à l’antenne (la chaîne a succombé à la pression de l’Église catholique, qui la jugeait “ indue ”), le bon Armando Manzanero retrouve Lisset pour lancer le thème principal du roman.

Nous sommes fiancés

Ok, ce n’est pas en tant que tel une chanson essentiellement composée pour les feuilletons. Il est en effet, l’un des classiques les plus connus de l’auteur-compositeur-interprète. La chanson, écrite en 1960 et officiellement enregistrée vers la fin de cette décennie par lui-même, est devenue un partie essentielle de la musique mexicaine contemporaine.

“Nous sommes fiancés” a ensuite été versionné par Luis Miguel et même le compositeur américain Sid Wayne, dans un plaidoyer entre auteurs, a couvert le thème en l’appelant “C’est impossible” qu’Elvis Presley chanté une fois. Qui savait que la chanson aurait un nouveau look dans le nouveau millénaire quand Mariana Ochoa et Manzanero lui-même ils l’ont réenregistré pour La fille du jardinier 2003.

Deux génies se réunissent pour Passionné

Un combo gagnant. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrions définir le couple créatif qui Luis Miguel et Armando Manzanero formé pour réaliser la version 90 de “Je ne sais pas pour toi” qui a servi de chanson thème pour la telenovela acclamée Passionné. Il existe plusieurs versions comme celle que l’auteur-compositeur-interprète de Mérida a fait il y a des décennies avec Francisco Céspedes et celui qui en 2020 a joué Armando avec Joy de Jesse & Joy aux Billboard Awards.

Et c’est qu’il faut le dire: La chanson est un élément essentiel de la liste de lecture nostalgique de toute fête. Déjà échauffé, l’ami mélancolique typique en amour se charge de le mettre et oui, on l’apprécie que l’on soit triste ou non. “Je ne sais pas pour toi, mais yooooooo … ..”

Je veux t’aimer

La dernière décennie a également vu l’action de Armando Manzanero en tant que compositeur d’une bande originale pour une autre telenovela. Vers 2014, l’enseignant a jeté toute la musique de Je veux t’aimer pour Televisa et pour la chanson titre du même nom, il s’est associé à des chanteurs pop contemporains tels que Samo (Camila), Noel Schajris (sans drapeau) et Jesús Navarro (Reik).

C’est la ballade parfaite pour ceux qui veulent montrer leur écraser qui sont prêts à donner leur cœur impeccablement et totalement (désolé, nous avons eu du fromage). Jusqu’à présent, il n’y a plus rien à dire, merci professeur pour les chansons et votre héritage. Au revoir, Armando Manzanero.