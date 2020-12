Nous disons déjà au revoir à 2020, une année très compliquée sans aucun doute. Mais au milieu de toutes les turbulences causées par la pandémie et ses effets secondaires, nous avons eu l’occasion de sauvegarder notre calme dans le travail de divers artistes de musique de génie.

Bien sûr, le talent latino-américain nous a accompagnés tout au long des mois avec toutes sortes de sorties et de mélodies pour rendre la quarantaine plus supportable. Et il y avait tout: rock, pop, fusions tropicales, rythmes électroniques collants et beaucoup de choses que nous apprécions. L’ambiance musicale n’a pas échoué.

Pour cette raison, nous voulons récapituler et faire une mention spéciale de certains artistes, à la fois mexicains et d’autres pays, qui, avec leur travail et leur dévouement, honoré nos listes de lecture en cette année trouble. Voici quelques-uns des meilleurs groupes et artistes de 2020 Mexique et Amérique latine.

Bandalos chinois

Nous ouvrons cette liste avec l’un des groupes argentins les plus populaires de ces dernières années. Bandalos chinois Ils font du bruit depuis un moment et gagnent du terrain avec leur formidable proposition indie-pop qui les a amenés à collaborer avec des talents tels que Daniela Spalla et Adán Jodorowsky.

C’est précisément ce dernier qui a produit Paranoia Pop, troisième album studio du groupe qui a vu le jour en octobre dernier et avec lequel ils ont affronté la pandémie pour ne pas arrêter de satisfaire votre audience. Ici, nous vous laissons un rouleau pour vous divertir.

Rose argentée

Une vieille connaissance de la scène nationale mexicaine vient à notre comte. Le nom de Carla Sariñana est connu pour son travail sur Bruit rose en tant que bassiste, bien que cette fois nous ne la soulignions pas pour cela. Le long de l’année, elle a ravi nos oreilles avec son projet Silver Rose.

Le groupe a sorti son premier EP en 2016, mais c’est en 2020 qu’il a été découvert avec Les distances, un matériau plein de toutes sortes de textures proches du rock alternatif, avec de subtils clins d’œil au rock psychédélique et beaucoup d’influences que vous devriez apprécier si vous ne l’avez pas déjà fait. Écoutez sa chanson “Huracán” et si vous le pouvez, faites tourner l’album.

Fito Paez

De l’Argentine à toute l’Amérique latine, Fito Paez Il est revenu cette année pour nous faire vibrer avec sa voix et sa musique spectaculaires. L’une des plus grandes idoles du rock sud-américain était présente cette année avec son nouvel album La conquête de l’espace qui est arrivé à la mi-mars. Il semble même que Fito ait dit “avoir le disque pour que la quarantaine ne devienne pas lourde”.

Et ce n’est pas tout parce que le bon vieux Páez en a également profité pour faire une apparition spéciale dans le documentaire Tout casser: l’histoire du rock en Amérique latine que Netflix vient de sortir récemment. Nous n’en aurons jamais assez de cet incroyable compositeur.

Natalia Lafourcade

La bien-aimée Natalia était également cette année – en fait, elle a toujours été en bons termes. La capitale est l’une des les figures les plus emblématiques de l’industrie musicale mexicaine indubitablement. Et s’il fallait le réaffirmer, eh bien, elle l’a fait avec le lancement de Une chanson pour le Mexique, Vol.1.

Lafourcade a été le grand gagnant de la Latin Grammy 2020 en remportant le prix du meilleur album de l’année pour ledit label et, en outre, il a remporté deux autres distinctions dans des catégories telles que Meilleure chanson alternative et Meilleure chanson mexicaine régionale pour “En Cantos” et “My Religion”, respectivement. Prêt à la voir dans la série documentaire Exploseur de chanson Netflix à côté de The Killers, Dua Lipa et Nine Inch Nails?

Poivre du Lido

Les idoles colombiennes du moment se retrouvent dans la musique urbaine, étant J Balvin et Karol G les exemples les plus précis. Cependant, il existe d’autres artistes comme Poivre du Lido que loin des réflecteurs que ceux mentionnés ci-dessus peuvent avoir, il donne au public latino-américain un excellent matériel à apprécier.

Cette année, Lido Pimienta s’est aventuré à lancer l’album Miss Colombie qui a brisé tous les schémas de la musique alternative, en la combinant avec la musique traditionnelle de son pays. Et les sujets de l’album ont également transcendé le conventionnel, évoquant sa relation toxique avec son pays, sa maternité, son identité latino et plus encore, ce qui l’a amenée à être nominée. au Latin Grammy du meilleur album rock, urbain ou alternatif.

Bonjour hippocampe!

Absolument, Bonjour hippocampe! il a un espace très spécial dans nos cœurs. Le groupe a tout fait au début de 2020 lors de sa sortie Disque stimulant, leur nouvelle production en studio avec laquelle ils ont rompu huit ans sans un matériel complet (bien qu’ils aient eu quelques brèves œuvres entre les années incluses dans cette étape).

La voix formidable et profonde de Denisse Gutiérrez continue de nous captiver au fur et à mesure qu’elle se déploie parmi les textures électroniques qui caractérisent le groupe. Sa chanson “Sublime” est tout ce dont vous avez besoin pour passer un délicieux moment de tranquillité et d’extase musicale. Nous les avons ratés.

Équipage d’ours

La scène indépendante en Amérique latine accueille à bras ouverts Équipage d’ours. D’Equateur, ce combo est venu donner de l’air frais au dance rock et rock alternatif avec sa proposition qui touche de plus en plus de monde dans tout le cône sud du continent.

Petit à petit, le groupe équatorien commence à gagner une base de fans fidèles au Mexique avec la sortie de leur album. Rien à faire qui a vu le jour cette année. Dans l’un d’entre eux, dès que la pandémie passera, nous les verrons venir distribuer des mélodies et beaucoup d’ambiances musicales énergiques dans notre pays. Nous les avions déjà diffusés via le Festival Marvin, mais nous voulons les voir en direct.

Javier Blake

Une autre vieille connaissance du rock au Mexique parcourt notre liste. Javier Blake nous a donné de superbes chansons et moments avec Division des minuscules et cette année-là ne faisait pas exception. Cependant, maintenant il l’a fait avec son projet solo.

Originaire de Matamoros, Tamaulipas a profité de cette année pandémique pour écrire et composer, ce qui aboutira à terme à son album Au temps de l’étrange, le même que nous avons déjà eu plusieurs avancées ces mois-ci et que le titre correspond à ce que nous vivons en 2020. L’année prochaine s’annonce prometteuse pour le bon Javier avec son nouveau matériel.

Cancamusa

Cancamusa a vécu dans le Mexico travailler comme batteur pour Mon Laferte. Mais cela n’a pas empêché cette talentueuse Chilienne de travailler sur son propre matériel. Et c’est que s’il s’agit de polyvalence, Natalia – son vrai nom – transpire le concept de la tête aux pieds avec sa musique.

Ce 2020 nous avons eu l’occasion d’écouter son album Swan: côté noir qui ont inondé nos esprits de sons électroniques et de mélodies douces et succulentes remplies de romance, nostalgie, mélancolie et sensualité. Un mélange d’émotions prêt à vous étreindre.

Daniela Spalla

S’il y a un artiste qui a gagné l’affection du public latino-américain ces dernières années, c’est Daniela Spalla. L’Argentin basé dans la capitale aztèque publie constamment du matériel avec de grands talents tels que Adán Jorodowsky, Esteman, Bandalos chinois et d’autres personnalités avec lesquelles il donne le ton depuis un moment dans la partie hispanophone du continent.

La compositrice n’a pas laissé les événements de 2020 tronquer ses plans et nous a présenté Théâtre pur, un album parfait pour la romance, la tristesse et profiter du début à la fin. Il vous suffit de voir la vidéo de “A bientôt à la sortie” pour voir de quoi on parle.

