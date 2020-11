L’industrie de la musique traverse peut-être une période difficile en raison de la pandémie de coronavirus; vous savez, sans concerts ni festivals partout dans le monde. Cependant, aussi incroyable que cela puisse paraître, les cérémonies de remise des prix Ils gèrent et – plus par force que par plaisir – ils ont dû s’adapter à la “ nouvelle normalité ”, arriver à récompenser tous les artistes qui l’ont cassé dans l’année, comme dans le cas des Grammys.

Comme vous vous en souviendrez, ce 2020, les prix les plus importants ont été remportés par Billie Eilish. La jeune sensation du monde entier conquise avec son album Quand nous nous endormons tous, où allons-nous? et son jalon “Mauvais garçon” catégories telles que l’album, la chanson et l’enregistrement de l’année, ainsi que le meilleur nouvel artiste, mais en plus d’autres artistes tels que Lizzo, Tyler, le créateur, Outil, Cage l’éléphant, week-end de vampire Oui Anderson. Paak ils ne sont pas non plus repartis les mains vides.

Nous avons enfin des nouvelles de la cérémonie de l’année prochaine

Dès le début, ce 24 novembre, les organisateurs des Grammy sont apparus sur les tendances Twitter et ont surtout annoncé que cette année, La cérémonie aura lieu le 31 janvier 2021. Mais en plus de cela, ils ont mentionné qu’à cette occasion le comédien et présentateur sud-africain, Trevor Noah, sera l’hôte de ce prix si insolite et qui nous donnera sans aucun doute des moments inoubliables.

Mais le plus important est que Harvey Mason Jr.avec de nombreux invités comme Dua Lipa, Megan Thee Stallion (qui savait quelque chose), Pepe Aguilar, Sharon Osbourne présenté les nominés de l’année prochaine. A cette occasion, des artistes aiment Black Pumas, Beyoncé, Post Malone, Taylor Swift, Billie Eilish – encore une fois -, Lady Gaga, Justin Bieber, Tame Impala et beaucoup d’autres sont en tête des grandes catégories.

Ici, nous vous laissons tous les nominés pour les Grammy Awards 2021

Album de l’année

Chilombo ‘- Jhené Aiko’ Black Pumas (Deluxe Edition) ‘- Black Pumas’ Everyday Life ‘- Coldplay’ Djesse Vol.3 ‘- Jacob Collier’ Women in Music Pt. III ‘- HAIM’ Future Nostalgia ‘- Dua Lipa’ Hollywood’s Saignement ‘- Post Malone’ Folklore ‘- Taylor Swift

Chanson de l’année

“Black Parade” – Beyoncé “The Box” – Roddy Ricch “Cardigan” – Taylor Swift “Circles” – Post Malone “Don’t Start Now” – Dua Lipa “Everything I Wanted” – Billie Eilish “I Can’t Breathe” – SON «Si le monde se terminait» – JP Saxe avec Julia Michaels

Record de l’année

“Black Parade” – Beyoncé “Colors” – Black Pumas “Rockstar” – DaBaby avec Roddy Ricch “Say So” – Doja Cat “Everything I Wanted” – Billie Eilish “Don’t Start Now” – Dua Lipa “Circles” – Post Malone “Savage” – Megan Thee Stallion

Meilleur nouvel artiste

Ingrid Andress Phoebe Bridgers Chika Noah Cyrus D Smoke Doja Cat Kaytranada Megan Thee Stallion

Meilleur duo pop

“Un Dia (One Day)” – J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny et Tainy “Intentions” – Justin Bieber avec Quavo “Dynamite” – BTS “Rain on Me” – Lady Gaga avec Ariana Grande “Exile” – Taylor Swift avec Bon Iver

Meilleur album pop de l’année

‘Changes’ – Justin Bieber ‘Chromatica’ – Lady Gaga ‘Future Nostalgia’ – Dua Lipa ‘Fine Line’ – Harry Styles ‘Folklore’ – Taylor Swift

Meilleure présentation pop (solo)

“Yummy” – Justin Bieber “Say So” – Doja Cat “Tout ce que je voulais” – Billie Eilish “Don’t Start Now” – Dua Lipa “Watermelon Sugar” – Harry Styles “Cardigan” – Taylor Swift

Meilleur album R&B

«Lightning & Thunder», Jhené Aiko avec John Legend «Black Parade», Beyoncé «All I Need», Jacob Collier avec Mahalia et Ty Dolla Sign «Goat Head», Brittany Howard «See Me», Emily King

Meilleure présentation rock

“Shameika” – Fiona Apple “Not” – Big Thief “Kyoto” – Phoebe Bridgers “The Steps” – HAIM “Stay High” – Brittany Howard “Daylight” – Grace Potter

Meilleure présentation métal

“Bum-Rush” – Nombre de corps “en dessous” – Code orange “The In-Between” – Dans ce moment “Bloodmoney” – Poppy “Taxe du bourreau (coup de hache)” – Power Trip

Meilleure chanson rock

Phoebe Bridgers – “Kyoto” apprivoiser Impala – “Lost in Yesterday” Big Thief – “Pas” Fiona Apple – “Shameika” Brittany Howard – “Stay High”

Meilleur album rock

«La mort d’un héros» – Fountains DC «Kiwanuka» – Michael Kiwanuka «Day Light» – Grace Porter «Sounds & Fury» – Sturgill Simpson «The New Abnormal» – The Strokes

Meilleur album alternatif

‘Fetch The Bolt Cutters’ – Fiona Apple ‘Hyperspace’ – Beck ‘Punisher’ – Phoebe Bridgers ‘Jaime’ – Brittany Howard ‘The Slow Rush’ – Apprivoiser Impala

Meilleure présentation rap

«Deep Reverence», Big Sean ft. Nipsey Hussle “Bop”, “DaBaby” What’s Poppin “, Jack Harlow” The Bigger Picture “, Lil Baby” Savage “, Megan Thee Stallion avec Beyoncé

«Dior», Pop Smoke

Meilleur album rap

‘Black Habits’ – D Smoke ‘Alfredo’ – Freddie Gibbs et l’alchimiste ‘Un témoignage écrit’ – Jay Electronica ‘King’s Disease’ – Nas ‘The Allegory’ – Royce Da 5’9

Meilleur album de pop latine

‘Por Primera Vez’ – Camilo ‘Mesa Para Dos’ – Kany García ‘Pausa’ – Ricky Martin ‘3:33’ – Debi Nova ‘YHLQMDLG’ – Bad Bunny

Meilleur album de musique rock ou alternative

‘Aura’ – Bajofondo ‘Monster’ – Cami ‘Overfly’ – Culture prophétique ‘The Conquest of Space’ – Fito Paéz ‘Miss Colombia’ – Lido Pimienta

Meilleure vidéo

Beyoncé – “Brown Skin Girl” Future Ft. Drake – “Life is Good” Anderson .Paak – “Lockdown” Harry Styles – “Adore You” Woodkid – “Goliath”