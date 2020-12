Tecate a montré le vendredi 18 décembre dernier avec la Posada entre Brothers, une émission en open TV et streaming qui a réuni des stars pour tous les goûts (pour la tante, pour le grand-père, pour le jeune homme!) week-end.

Et le spectacle a commencé fort! Faisy était en charge de prendre les devants avec des interviews où les artistes ont partagé leurs expériences de Noël et certains de leurs projets. Carlos Rivera nous a avoué à quel point il était proche de sa famille, tandis qu’Emmanuel et Mijares se souvenaient de son enfance à cette époque.

Mais ce que nous voulions vraiment, c’était frapper nos talons, et Los Ángeles Azules ne nous a pas déçus avec leurs duos avec Ximena Sariñana et Kinky, et bien sûr, en chantant l’inévitable «Como Te Voy aológico». OV7 a aussi fait son truc et nous nous sommes arrêtés pour danser à nouveau avec «Shabadabada», tandis que Christian Nodal jouait avec tout et mariachi… aaaaamonosss!

Et comme nous l’avons dit au début, c’était une fête pour tous les goûts: Fobia est arrivé pour promouvoir son MTV Unplugged et chanter «Veneno Vil»; Moenia a partagé comment ils ont vécu cette pandémie, comment ils ont alimenté leur créativité et donné un message d’optimisme pour ces moments, et ce n’était pas tout, ils nous ont donné “Ne laissez pas le soleil mourir” en duo avec María José, qui s’est également jetée palomazo avec Carlos Rivera … parce que déesse.

Un mélange de genres et d’anecdotes était la constante de la nuit, qui s’est clôturée en beauté grâce à «Un Año Más», la glorieuse chanson Mecano interprétée par toutes les personnes présentes. En plus de toute la musique, de l’optimisme et des bons voeux, Tecate a mis celui de Puebla et a alloué 1 peso pour chaque #TodosParaUno pour soutenir les serveurs à travers l’initiative Heineken Mexico, Por México Por Todos.